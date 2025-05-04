ΥΠΕΞ για Πέτρο Μολυβιάτη: «Διακρινόταν για το ήθος, τη μετριοπάθεια, τη διορατικότητά του»

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Πέτρου Μολυβιάτη. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε τα εξής:

«Ο Πέτρος Μολυβιάτης υπηρέτησε για δεκαετίες την πατρίδα από τις θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του βουλευτή Επικρατείας, του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και του διπλωμάτη σε κρίσιμες θέσεις, όπως στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μόσχα και την 'Αγκυρα, καθώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες στον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ.

Ο Πέτρος Μολυβιάτης διακρινόταν για το ήθος, τη μετριοπάθεια, τη διορατικότητα και την άριστη γνώση των διπλωματικών θεμάτων, αρετές για τις οποίες είχε την καθολική εκτίμηση και τον σεβασμό των πολιτών.

Η πολιτική ηγεσία και η υπηρεσιακή διοίκηση του Υπουργείου Εξωτερικών εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

