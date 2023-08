Ζαχαριάδης στον ΣΚΑΪ: Θα συγκρουστώ με κυκλώματα παρανομίας που λυμαίνονται τις γειτονιές γύρω από την Ομόνοια Πολιτική 08:25, 30.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων για το σχέδιο του στην πρωτεύουσα καθώς και την υποψηφιότητα Κασσελάκη