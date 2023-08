Ζαχαριάδης για το «κίνημα της πετσέτας»: «Μία σημαντική πρώτη νίκη - Ανάσα ελπίδας» Πολιτική 12:44, 05.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Στηρίζουμε το κίνημα των πολιτών για τις ελεύθερες παραλίες, για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου», έγραψε ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για τον Δήμο της Αθήνας