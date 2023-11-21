Ζαχαριάδης: Μένω αποφασιστικά, θεωρώ σοβαρό λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ

Ξεκάθαρες τοποθετήσεις, ενωτικός και με μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση... Ο Κώστας Ζαχαριάδης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρ' ότι δεν ψήφισε τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά την Έφη Αχτσιόγλου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «σοβαρό λάθος» τον περαιτέρω τεμαχισμό του κόμματος.

«Μένω αποφασιστικά. Θεωρώ ότι είναι λάθος σοβαρό, πολιτικό, ο περαιτέρω τεμαχισμός ενός χώρου ο οποίος ταλαιπωρείται. Ένας χώρος ο οποίος ηττήθηκε σε δύο εκλογικές μάχες και επιβάλλεται να ανασυγκροτηθεί», τόνισε στην ΕΡΤ και συνέχισε:



«Εγώ δεν είμαι ούτε με την Αχτσιόγλου, ούτε με τον Κασσελάκη, ούτε με τον Παππά, ούτε με τον Τζουμάκα, ούτε με κανέναν. Εγώ είμαι Ζαχαριάδης και είμαι από τα 17 μου στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι το σπίτι μου, το αγαπάω και είναι όλη μου η ζωή. Είναι οι αξίες μου, οι αξίες μας, οι διαδρομές μας, οι αγώνες μας. Είναι το κόμμα το οποίο έγινε κυβέρνηση και κέρδισε δύο εκλογικές μάχες και είναι ένα κόμμα το οποίο εν πάση περιπτώσει ψηφίστηκε από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στις τελευταίες εκλογές. Έκανε μια εσωτερική διαδικασία. Εγώ δεν ψήφισα τον κύριο Κασσελάκη, ψήφισα την κυρία Αχτσιόγλου. Όμως αναγνωρίζω το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει».

«Όμως είναι λάθος ο περαιτέρω τεμαχισμός ενός χώρου, ο οποίος είναι ήδη τεμαχισμένος. Δηλαδή, εάν πάμε σε αυτή την αρνητική εξέλιξη, αν δεν κατορθώσουμε να αποτραπεί, τι θα έχουμε; Θα έχουμε στο προοδευτικό φάσμα τέσσερα μικρά και μεσαία κόμματα. Ποιον ευνοεί αυτό το πράγμα; Αυτόν ο οποίος έχει 40%. Και εγώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί και πρέπει να υπάρξει σε δεύτερο χρόνο προσπάθεια για ευρύτερη πολιτική συνεννόηση στον προοδευτικό χώρο. Και αυτό συμπεριλαμβάνει προφανώς και το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε στις δηλώσεις του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.