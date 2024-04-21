Ζαχαράκη: Η οικογένεια αποτελεί έναν σταθερό πυλώνα σε μία εποχή που αλλάζουν πάρα πολλά

Η οικογένεια αποτελεί έναν σταθερό πυλώνα σε μία εποχή που αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, κράτησε όρθια την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις πάρα πολλές κρίσεις και αυτήν τη στιγμή εν μέσω πιέσεων που δέχεται, εξακολουθεί να την κρατά όρθια, υπογράμμισε σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα «Σύγχρονη Οικογένεια: Ζητήματα και Προ(Σ)κλήσεις» που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία», την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας, τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Μιλήσαμε για την αξία της οικογένειας, για το πώς μπορούμε να τη στηρίξουμε ακόμη περισσότερο, είτε πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, είτε για πολυμελή με πάρα πολλές υποχρεώσεις, και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε οι μελλοντικοί γονείς να αισθανθούν την αισιοδοξία και την ασφάλεια να φέρουν τα παιδιά τους στον κόσμο, στην Ελλάδα, τόνισε η κ. Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι το δημογραφικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς οι αλλεπάλληλες κρίσεις στέρησαν πάρα πολλές ευκαιρίες και οδήγησαν ανθρώπους δυναμικών ηλικιών εκτός χώρας.

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η οποία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τον θεσμό της οικογένειας, τόνισε ότι για την ίδια, οικογένεια είναι το συναίσθημα της ασφάλειας, της σιγουριάς, το να υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας, το οποίο όσο κι αν πέφτεις δεν σε αφήνει να νιώσεις την πτώση.

Παρατήρησε ότι η χαρά που μπορεί να προκαλέσει η οικογένεια, ο οικογενειακός δεσμός, δεν διαφημίζεται, ωστόσο είναι αισθητή σε δράσεις στις οποίες συμμετέχουν από κοινού μέλη οικογενειών, είναι το πηγαίο και αυθεντικό χαμόγελο που βγαίνει και απαντώντας στην ερώτηση αν είναι απαραίτητο να κάνουν όλοι παιδιά τόνισε ότι είναι απαραίτητο να μπορείς να κάνεις πράξη την επιλογή σου. «Το θεωρώ ιερό καθήκον μέσα από τη θέση μου να διευκολύνω αυτό τον δρόμο», είπε η κ. Ζαχαράκη και αναφέρθηκε σε μέτρα, τα οποία δημιουργούν την ασφάλεια που χρειάζεται αυτήν τη στιγμή μια νέα οικογένεια, όπως η δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς», η χορήγηση περισσότερων πόρων και vouchers για να υπάρχει πλαίσιο στήριξης του βρεφονηπιακού σταθμού και να διασφαλίζεται όχι απλά φύλαξη, αλλά ποιοτική φροντίδα για τα παιδιά.

Απευθυνόμενη σε μαθητές που συμμετείχαν στο μουσικό τμήμα της εκδήλωσης, η κ. Ζαχαράκη τους προέτρεψε να εκτίθενται σε πράγματα τα οποία είναι προκλητικά, να συμμετέχουν σε προγράμματα, να εξελίσσουν τον εαυτό τους, να γνωρίσουν κόσμο που είναι διαφορετικός, να μην κρίνουν αυστηρά τη διαφορετικότητα και να μην φοβούνται να λένε τις απόψεις τους.

«Η υπερπροβολή και αποκλειστική προβολή της βίας και των αρνητικών φαινομένων μέσα στην οικογένεια οδηγεί στο να μας μετατρέψει όλους να πιστεύουμε ότι τελικά μόνο αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο αυτό», τόνισε η πρόεδρος του «Κέντρου Προαγωγής Πολιτισμού και Ψυχικής Υγείας, διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Εύχαρις Παναγοπούλου.

Η οικογένεια σήμερα είναι η βάση της κοινωνίας, αλλά η οικογένεια σε όλες τις μορφές της και όπως εμείς την ορίζουμε, επισήμανε προσθέτοντας ότι η δυναμική της οικογένειας έχει μια μαγεία, αλλά χρειάζεται χώρο, τρόπο και χρόνο για να μπορέσει να αναπτυχθεί και η διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων εξουδετερώνει τη χαρά.

«Ως πανεπιστήμιο, ως κράτος, ως φορείς μπορούμε να ενισχύσουμε τρία πράγματα: Eκσυγχρονίzουμε τον παλιό οικογενειακό προγραμματισμό για να έχουμε υγιή οικογένεια, ενδυνωμώνουμε τους οικογενειακούς δεσμούς και εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν και να σέβονται το παιδί», ανέφερε η κ. Παναγοπούλου, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο γονείς και παιδιά να εκπαιδεύονται ταυτόχρονα στο ίδιο θέμα.

Χαιρετισμούς στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση απηύθυναν ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Θεόδωρος Δαρδαβέσης, ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ Στέφανος Τριαρίδης και η πρόεδρος του ΚΘΒΕ Γιαννούλα Καρύμπαλη - Τσίπτσιου.

Μουσικό αφιέρωμα στον Μ. Χατζιδάκη παρουσίασε το Μικτό Μουσικό Σύνολο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη «Ηχοχρώματα» με διευθυντή ορχήστρας τον Γιάννη Πολυμενίδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

