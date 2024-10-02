Σε ετοιμότητα βρίσκονται δύο C-130 για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων πολιτών από τον Λίβανο όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας ενόψει της συνεδρίασης το απόγευμα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μεταξύ άλλων, εξετάσθηκε η συνδρομή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην επιχείρηση απεγκλωβισμού Κυπρίων πολιτών από τον Λίβανο.

Ήδη, βρίσκεται σε ετοιμότητα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας για τη διεξαγωγή επιχείρησης απεγκλωβισμού Κυπρίων πολιτών από τη συγκεκριμένη χώρα, σε συνέχεια της χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας του κ. Δένδια με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα. Ο χρόνος της αποστολής θα καθορισθεί από την κυπριακή πλευρά.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων σε επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων πολιτών από τον Λίβανο, εφόσον χρειαστεί και αποφασίσθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο επιπλέον μεταγωγικά αεροσκάφη C- 130.

Για τον ίδιο λόγο δόθηκε εντολή από την αρμόδια ηγεσία να τεθούν σε ετοιμότητα Μονάδες Επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, μεταξύ των οποίων Μονάδες Επιφανείας με δυνατότητα μεταφοράς πολιτών.

Εξετάσθηκε τέλος το ζήτημα της εφαρμογής των επιχειρησιακών σχεδίων συνδρομής στον απεγκλωβισμό Ελλήνων πολιτών από την ευρύτερη περιοχή με κάθε διαθέσιμο μέσο, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, με τη συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη και του Υπαρχηγού ΓΕΝ Υποναύαρχου Γεώργιου Φλώρου ΠΝ (ως εκπροσώπου του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Δημήτριου - Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ λόγω απουσίας του για υπηρεσιακούς λόγους), εξετάσθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

