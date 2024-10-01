Ο πρόεδρος της της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, ζήτησε σήμερα από τον ΟΗΕ να θεσπίσει εναέριο διάδρομο για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί σε περιοχές της χώρας εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων.

Ο Μπέρι, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου Τύπου του, κάλεσε τον ΟΗΕ «να δημιουργήσει αερογέφυρα που θα διασφαλίζει την παράδοση του υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας».

Παράλληλα ζήτησε σπό την τη ΔΕΕΣ (Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού) και τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου να «εκτελέσουν το καθήκον τους» παραδίδοντας τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες στους Λιβανέζους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

