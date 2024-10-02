Σε «οριακό σημείο» ως προς την κλιμάκωσή της βρίσκεται η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, η οποία ανάδειξε ως «κλειδί» την στάση του Ιράν και των μετριοπαθέστερων αραβικών κρατών.

Η ίδια πηγή διαβεβαίωσε επίσης για την αναγνώριση της Ελλάδας ως αξιόπιστου συνομιλητή από όλες τις πλευρές και αναφέρθηκε σε ελληνικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανώτατη διπλωματική πηγή τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα διατηρεί την αξιοπιστία της και εξαιρετικές σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις αραβικές χώρες, «με οδηγό μας το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή πολιτικής αρχών» και εξήγησε ότι η ελληνική πλευρά αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, πάντα όμως με σεβασμό στο ανθρωπιστικό δίκαιο και με γνώμονα την υπόθεση ότι η οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να οδηγήσει στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Στο πλαίσιο της ΕΕ, η Ελλάδα ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ειδικής ομάδας (task force) αποτελούμενης από Άραβες και Ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών με διαμεσολαβητικό ρόλο. Κομβική θέση σε αυτή την ομάδα θα έχουν αραβικές χώρες με ηπιότερη πολιτική, όπως η Ιορδανία, επισήμανε η πηγή.

«Είναι σημαντικό να υπάρχουν αραβικά κράτη με ηπιότητα, καθώς σε αυτό στηρίζεται η ασφάλεια στην περιοχή (…) Όσο διαρκεί η διένεξη, τόσο αυξάνεται και η ριζοσπαστικοποίηση», προειδοποίησε η διπλωματική πηγή και ταυτόχρονα τόνισε την ανάγκη να στηριχθεί η Παλαιστινιακή Αρχή με την παροχή τεχνογνωσίας για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση και να μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο, καθώς δεν υπάρχει ορατή άλλη εναλλακτική.

Αναφερόμενη στην Τουρκία, η ανώτατη διπλωματική πηγή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επικείμενη τριμερή άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό, μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, η ίδια πηγή έκανε λόγο για «απόλυτη ηρεμία» πάνω από το Αιγαίο αναφερόμενη στο θέμα των παραβάσεων και παραβιάσεων, τόνισε ωστόσο ότι η Αθήνα και η 'Αγκυρα διατηρούν διαφορετικές αντιλήψεις σε θεμελιώδη ζητήματα, παρόλα αυτά έχει ληφθεί η απόφαση για συζήτηση «βήμα-βήμα», προκειμένου να οικοδομηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει το πλαίσιο για να συζητηθούν οι οριοθετήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

