«Αυτό το οποίο είχαμε χάσει το τελευταίο διάστημα ήταν από κίνημα να είμαστε κυβερνητική πρόταση και πρέπει να το ξαναβρούμε», επεσήμανε από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ η βουλευτής και υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, ενώ βρισκόμαστε μόλις 4 μέρες πριν τις εσωκομματικές κάλπες.

Μιλώντας στους «Αταίριαστους» το πρωί της Τετάρτης, η κ. Γιαννακοπούλου εκτίμησε ότι την Κυριακή στις εκλογές ίσως και να προσέλθουν να ψηφίσουν πάνω από 300.000 άτομα. «Θέλω καλέσω όλους όσους πιστεύουν ότι δεν πάει άλλο με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, να πάρουν το ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους και να συμμετέχουν μαζικά στις διαδικασίες, μην αφήνοντας τις να γίνουν απλά και μόνο μια μάχη των μηχανισμών που δεν έχει και κανένα νόημα. Πλέον έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία να αλλάξουμε τα πράγματα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινωνία δεν μπορεί πια να περιμένει πότε το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει κυβέρνηση με μικρά βήματα, προσθέτοντας πως, δεδομένου ότι 1.000.000 κόσμος έφυγε μαζικά από τη ΝΔ και άλλοι 350.000 από τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι η ευκαιρία της παράταξης να επιτελέσει τον ιστορικό της ρόλο.

«Ξέρετε ότι εγώ δεν μάσησα ποτέ τα λόγια μου και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια νέα αρχή στην ηγεσία μας. Βεβαίως είναι συλλογική η προσπάθεια η οποία γίνεται, όμως καλώς ή κακώς τα πρόσωπα πάντα βάζουν το στίγμα τους και τον ρόλο τους, άρα αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν μπορούμε πια να πάμε με ένα ταβάνι, διότι δεν έχουμε ταβάνι. Πιστεύω ότι έχουμε αστείρευτες δυνάμεις και πρέπει να ξαναεκφράσουμε τον κόσμο και τον παλμό της κοινωνίας, να ξαναπιάσουμε το νήμα της λειτουργίας μας, εκφράζοντας το όλον».

Τέλος, διαβεβαίωσε πως την επόμενη μέρα της εσωκομματικής «μάχης» θα κάνει τα πάντα προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να βγει ενωμένο, ενώ απαντώντας για τα σενάρια του δεύτερου γύρου, χαρακτήρισε την κουβέντα αυτή «άχαρη». Όπως είπε «αν έρθουν πάνω από 300.000 ψηφοφόροι, την επόμενη μέρα θα έχουμε 18%. Αν έρθουν πάνω από 400.000, μπορεί και πάνω από 20%, καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό; Αυτό ακριβώς το restart πρέπει να κάνουμε. Ούτε με τα ίδια θα πορευτούμε, ούτε όμως με συριζοποίηση».

