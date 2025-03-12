Χρηματοδότηση ύψους 40 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 9 εκ. ευρώ (28,6%) σε σχέση με το 2024, διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας το 2025.

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, κατανέμονται φέτος στους 332 Δήμους της χώρας Αυτοτελείς Κεντρικοί Πόροι ύψους 37.750.000 ευρώ, ενώ επίκειται τις επόμενες ημέρες και νέα απόφαση για την κατανομή επιπλέον πόρων ύψους 2.250.000 ευρώ στους Συνδέσμους των Δήμων, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας. Οι αντίστοιχοι πόροι για το έτος 2024 ανήλθαν σε 31.090.000 ευρώ.

Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης και την καταστολή πυρκαγιάς, όπως α) ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις), β) η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, γ) ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης καθ' υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών, δ) η συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, ε) η υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, στ) η ενίσχυση εθελοντικών δράσεων, ζ) η προμήθεια εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι), η) η κάλυψη λειτουργικών εξόδων (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού) και θ) η κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, αναφέρει: «Η κυβέρνηση, συστηματικά τα τελευταία χρόνια, χτίζει μία συνεκτική, καθολική πολιτική για τη θωράκιση της χώρας έναντι των κινδύνων της κλιματικής κρίσης, μεταξύ των οποίων και η πρόκληση πυρκαγιών. Από το 2019 έως σήμερα, ειδικά οι πόροι που διατίθενται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας έχουν υπερδιπλασιαστεί. Από τα 18,4 εκ. που διατέθηκαν το 2019, εξασφαλίσαμε φέτος 40 εκ. ευρώ. Η βέλτιστη αξιοποίησή τους από την Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαία προκειμένου η φετινή αντιπυρική περίοδος να βρει κάθε δήμο της χώρας ακόμη πιο θωρακισμένο και έτοιμο να προστατεύσει τους δημότες, τις ιδιοκτησίες τους και το φυσικό περιβάλλον».

Οι Σύνδεσμοι των Δήμων που αναμένεται να λάβουν χρηματοδότηση ύψους 2.2250.000 ευρώ εντός του Μαρτίου είναι ο Σύνδεσμος Δήμων & Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάπλασης του περιβάλλοντος της περιοχής του Πεντελικού Αττικής (ΣΠΑΠ), ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ), ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Τροιζήνας, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής και ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.