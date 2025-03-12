FT: Ο Μαρκ Ρούτε ζητάει από τις χώρες της ΕΕ να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία

Το ΝΑΤΟ κάλεσε Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία να ενισχύσουν τις σχέσεις τους, καθώς η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για απομάκρυνση των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή δομή ασφάλειας ωθούν τις κυβερνήσεις τις Γηραιάς Ηπείρου να επανεκτιμήσουν γρήγορα τις συμμαχίες τους αποκαλύπτουν οι Financial Times.



Σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις απόψεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε προέτρεψε τους ηγέτες της ΕΕ να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίες είναι τεταμένες εδώ και χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Αυτό το κάλεσμα έρχεται ενώ οι Βρυξέλλες αναζητούν τρόπους για να εμβαθύνουν τη συνεργασία με την Τουρκία και άλλους γείτονες εκτός ΕΕ ως μέρος μιας σημαντικής ενίσχυσηςΗ απειλή του Τραμπ να αποσύρει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ προς τους ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ, μαζί με την κίνησή του να επανεκκινήσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και να περικόψει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, έχει επίσης ανησυχήσει τις πρωτεύουσες της ΕΕ.Παράλληλα με τη βιασύνη για αύξηση των αμυντικών δαπανών, ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει τη συνεργασία στο πλαίσιο ενός «συνασπισμού πρόθυμων» με χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν παρευρέθηκε σε μια συνάντηση νωρίτερα αυτό το μήνα στο Λονδίνο, όπου οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης συνήλθαν για να συζητήσουν την υποστήριξη για την Ουκρανία και τα ευρύτερα αμυντικά ζητήματα.Σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση και μίλησαν στους FT, ο Ρούτε τόνισεκατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού γεύματος με τους ηγέτες της ΕΕ στις αρχές Φεβρουαρίου, προτρέποντας τους παρευρισκόμενους να συνεργαστούν με την Άγκυρα για να γίνει πραγματικότητα.Σε μια ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε: «Πιστεύω ότι η συμπερίληψη συμμάχων εκτός ΕΕ στις προσπάθειες της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ εγια την ασφάλεια της Ευρώπης».Αρκετοί διπλωμάτες που μίλησαν στους FT είπαν ότι η ανάληψη εξουσίας από τον Τραμπ αλλάζει το σκεπτικό τους. Ο Φιντάν δήλωσε στους FT την περασμένη εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε για τον πιθανό αντίκτυπο του Τραμπ στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, «Αυτή τη στιγμή καθορίζουμε την καλύτερη πορεία δράσης. Εάν καταλήξει σε μια νέα ευρωπαϊκή δομή ασφάλειας, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε».Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ επεσήμανε επίσης ότι «έχουν αλλάξει τα πράγματα» σχετικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, προσθέτοντας: «Κάποια στιγμή, ανεξάρτητα από τα μεταξύ σας θέματα,. Αλλά πρέπει επίσης να επιλύσουν τις αβεβαιότητές τους σχετικά με τη Ρωσία».Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Τουρκία δεν προσχώρησε στην ΕΕ και άλλους δυτικούς συμμάχους στην επιβολή άμεσων κυρώσεων στη Μόσχα και έχει διατηρήσει ισχυρούς οικονομικούς και ενεργειακούς δεσμούς με τη Ρωσία.Η σημαντική βιομηχανία όπλων της Τουρκίας αποτελεί επίσης παράγοντα στην ευρύτερη συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το εάν οι αμυντικές εταιρείες τρίτων χωρών θα πρέπει να επωφεληθούν από τις προσπάθειες της ΕΕ να αυξήσει τις δαπάνες όπλων.Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η προσπάθεια για αύξηση της δέσμευσης με την Άγκυρα στοχεύει επίσης τις διμερείς σχέσεις με τις πρωτεύουσες της ΕΕ. Η Τουρκία είναι τεχνικά υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, αλλά η διαδικασία, όπως το έθεσαν οι FT.Το μπλοκ είχε αναστείλει διάφορους διαύλους διαλόγου, μεταξύ άλλων για την ασφάλεια και την άμυνα, εν μέρει λόγω των αυξημένων εντάσεων με την Ελλάδα. Έλληνας διπλωμάτης σχολίασε ότι η Αθήνα είναι περισσότερο «επιφυλακτική παρά δογματική» όσον αφορά την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με την Άγκυρα, σημειώνοντας για την Ελλάδα και την Κύπρο ότι «η Τουρκία πρέπει να είναι εποικοδομητική στην αντιμετώπιση ανεπίλυτων ζητημάτων με τα κράτη μέλη».

