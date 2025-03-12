Η στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη - Στόχος να ανοίξει η βεντάλια της δημόσιας συζήτησης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη σηκώνουν μανίκια, μελετούν τις δημοσκοπήσεις και στοχεύουν να ξεδιπλώσουν το σχέδιο τους για την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Επιθυμούν να ανοίξει η βεντάλια της δημόσιας συζήτησης και με άλλα θέματα όπως την οικονομία, την κοινωνία, τους θεσμούς, με τα Τέμπη βέβαια να παραμένουν ψηλά στην ατζέντα και στην κριτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σήμερα στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με θέμα: «Για ένα κράτος αξιοκρατικό και αποτελεσματικό», με συντονιστή τον Σταύρο Μπένο και σημαντικούς ομιλητές, όμως το ραντεβού στο Caravel είναι μία από τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ετοιμάζονται αρκετές εκδηλώσεις με τις οποίες η πράσινη παράταξη και τα στελέχη, δεν θα προβαίνουν μόνο σε διαπιστώσεις αλλά θα καταθέτουν τις ιδέες τους που στη συνέχεια θα γίνονται προτάσεις νόμων που θα κατατίθενται στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται ότι έχουν έτοιμη την πρόταση νόμου για το στεγαστικό, και μένουν οι τελευταίες πινελιές για να κατατεθεί.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η ΝΔ δεν μπορεί να βγει από το αδιέξοδο με τον επικείμενο ανασχηματισμό και εισηγούνται το ΠΑΣΟΚ να κλιμακώσει την κριτική και την αναδείξει την αβελτηρία της Κυβέρνησης, επενδύοντας στον προγραμματικό λόγο και το συνεκτικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως τη σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης.

«Το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μόνο κόμμα που έχει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και μπορεί στη μάχη αυτή, -που είναι μια δύσκολη μάχη- να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία...Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να φτιάξει “μπαμπούλες”, να πει ότι θα έρθουν αυτοί που έκαναν ζημιά στη χώρα. Ζημιά στη χώρα κάνει ο ίδιος, η παρέα του Μαξίμου και οι σιωπηλοί υπουργοί», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στo Mega.

Σχετικά με τη δημόσια συζήτηση για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «δεν μπαίνουμε σε παζάρια για θέματα, που η χώρα έχει ανάγκη να αλλάξουμε. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός:"πάρτε δύο διατάξεις για αναθεώρηση, δώστε μας δύο διατάξεις", νομίζω ότι είναι μη σοβαρά πράγματα».

Στελέχη της πράσινης παράταξης σχολιάζουν ότι δεν εμπιστεύονται την παρούσα Κυβέρνηση για την αναθεώρηση του αρθρου 16, ενώ χαρακτηρίζουν προσχηματική την πρόταση του Πρωθυπουργού για αξιολόγηση, υπογραμμίζοντας με νόημα τον τρόπο διακυβέρνησης της ΝΔ και το γαλάζιο κράτος, όπως αναφέρουν. Τη διατυπωμένη θέση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του άρθρου 16 επανέλαβε o Νίκος Ανδρουλάκης στο Mega.

«Το έχω πει πολλές φορές ότι, για να πάμε στην ουσία του άρθρου 16, εμείς συζητάμε μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Δεν θα δώσω λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για τον καθορισμό της διατύπωσης του άρθρου».

Τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσει το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ ενώ στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή να ανακοινωθούν και οι τομεάρχες του κόμματος, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μελετά τα βιογραφικά τις τελευταίες ημέρες.

