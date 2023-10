Χρυσοχοϊδης: Μέχρι το τέλος του χρόνου το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος Πολιτική 11:53, 21.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Εθνικό Σύστημα Τραύματος προβλέπει τη δημιουργία Κέντρων Αναφοράς Τραύματος σε όλη την Ελλάδα