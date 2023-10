Πέντε δήμαρχοι που εκλέγονται «κλασσικά» σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία Πολιτική 11:01, 21.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εχουν καταφέρει και κερδίζουν διαχρονικά, μέσω της κάλπης, την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών