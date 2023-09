Χατζηδάκης: Σύνδεση POS με τις ταμειακές μέχρι τους πρώτους μήνες του 2024 Πολιτική 13:45, 04.09.2023 linkedin

«Υπάρχει υποχρέωση και αυτοδέσμευση της κυβέρνησης, προς το Ταμείο Ανάκαμψής μας, τα POS (σ.σ. συσκευές αποδοχής πληρωμών) να συνδεθούν με τις ταμειακές μηχανές μέχρι τους πρώτους μήνες του 2024. Και θα συνδεθούν» είπε