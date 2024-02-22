«Η κοινωνία έχει ανάγκη μια αξιόπιστη, σοβαρή, μαχητική Αριστερά. Αυτόν τον ρόλο μπορεί να τον έχει η Νέα Αριστερά και αυτός είναι ο στόχος μας» τόνισε στον ΣΚΑΙ ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Ανέφερε παράλληλα ότι είναι κρίσιμο να εδραιωθεί η Νέα Αριστερά ενόψει των ευρωεκλογών, και να παίξει τον ρόλο του καταλύτη.

Ερωτηθείς σχετικά δήλωσε ότι «κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια νηφάλια συζήτηση για την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015 -2019 η οποία πέτυχε πολλά στρατηγικά, και την ίδια στιγμή απέτυχε να πείσει τους πολίτες για την πολίτικη που ακολούθησε σε δύσκολες συνθήκες».

Για το αγροτικό ζήτημα δήλωσε ότι αν η πράσινη μετάβασή δεν γίνει με ορούς δικαιοσύνης θα την πληρώσουν οι αγρότες της Ευρώπης και άρα και της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

