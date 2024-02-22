«Η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει πια. Οι οικονομολόγοι, μας ψήφισαν ως χώρα της χρονιάς του 2023», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ελληνο-ινδικό επιχειρηματικό φόρουμ στο Μουμπάι της Ινδίας.

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στους Ινδούς επιχειρηματίες να επισκεφθούν την Ελλάδα. Σημείωσε ότι όλοι οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι η χώρα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και αναπτύσσεται γρήγορα με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τα spreads δανεισμού είναι για παράδειγμα χαμηλότερα από αυτά της Ισπανίας.

O κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είχε 40 χρόνια να έρθει στην Ελλάδα Ινδός πρωθυπουργός και 16 χρόνια να πάει στην Ινδία Έλληνας πρωθυπουργός. «'Αρα κάναμε πρόοδο», επισήμανε υπογραμμίζοντας την εξαιρετική συνεργασία και τις συζητήσεις που είχε με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μέλλον είναι λαμπρό στην συνεργασία των δύο χωρών στην οικονομία αλλά και σε μία σειρά από πολύ σημαντικούς τομείς. Η Ελλάδα, συνέχισε, είναι ελκυστικός προορισμός για ινδικές επιχειρήσεις. Είπε επίσης ότι η χώρα μας είναι στην σωστή πλευρά ενώ το 2023 πετύχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, κάτι που μπορούμε να κάνουμε και το 2024.

«Αν δείτε την Ελλάδα από την πλευρά σας και την προσέξετε στο χάρτη γεωγραφικά είναι το φυσικό σκαλοπάτι, η πύλη εισόδου για να μπείτε στην ευρωπαϊκή αγορά ειδικά μετά το brexit», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην συνεργασία που μπορεί να έχουν οι δύο χώρες σε μία σειρά από τομείς. Μίλησε για την επένδυση των Ινδών επιχειρηματιών στο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, αναφέρθηκε όμως και σε άλλους τομείς όπως αυτούς της άμυνας, της παραγωγής ενέργειας, των οικονομικών συναλλαγών, της γεωργίας.

Σημείωσε επίσης ότι η ανεργία στην Ελλάδα έχει πέσει κάτω από το 10% ενώ είπε πως η Ελλάδα ήταν και παραμένει ελκυστικός τουριστικός προορισμός.

Έφερε ως παράδειγμα ότι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν καθημερινές πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ και τώρα που αυτό συμβαίνει αυξήθηκε ο αριθμός των αμερικανών επισκεπτών στην Ελλάδα. «Το ίδιο μπορεί να γίνει με τουρίστες από την Ινδία», υπογράμμισε ενώ παράλληλα κάλεσε και τους παραγωγούς ινδικών κινηματογραφικών ταινιών να κάνουν παραγωγές τους στην Ελλάδα.

«Στο τέλος της ημέρας εσείς θα ανακαλύψετε τις ευκαιρίες. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που προσφέρει μακροχρόνια πολιτική σταθερότητα. Αντιμετωπίσαμε το λαϊκισμό και δεν θα γυρίσουμε σε αυτά τα χρόνια. Στις διπλές εκλογές του 2023 κερδίσαμε αυξάνοντας το ποσοστό μας από το 2019. Το ίδιο συνέβη και στην Ινδία. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες και δύο κυβερνήσεις που κάνουν μεταρρυθμίσεις», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης .

«Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε. Επισκεφτείτε μας και θα βρείτε μια χώρα που έχει αλλάξει και είναι στη σωστή κατεύθυνση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.