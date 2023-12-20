Στο Λαύριο ορκίστηκε ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η επιλογή του Λαυρίου και του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου σηματοδοτεί τη βούληση της νέας Διοίκησης για πολλά έργα με ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα σε εκείνες τις περιοχές που έχουν περισσότερο ανάγκη σε βασικά έργα υποδομής, τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Την ορκωμοσία τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, βουλευτές και Δήμαρχοι Αττικής, Περιφερειάρχες, εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, της στρατιωτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Δείτε την ορκωμοσία:

Πηγή: skai.gr

