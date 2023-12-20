Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις». Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Πολλές επιμέρους διατάξεις ωστόσο εξασφάλισαν θετικές ψήφους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «ναι» σε 45 άρθρα. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «ναι» σε 46 άρθρα. Το ΚΚΕ ψήφισε «ναι» σε 7 άρθρα. Η Νέα Αριστερά ψήφισε «ναι» σε 38 άρθρα. Η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε «ναι» σε 21 άρθρα. Η Ελληνική Λύση ψήφισε «ναι» σε 8 άρθρα. Οι «Σπαρτιάτες» ψήφισαν «ναι» σε 24 άρθρα. Σε πολλά άρθρα δε τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει «παρών». Η «Νίκη» είναι το μόνο κόμμα που καταψήφισε και τα άρθρα και τις τροπολογίες.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στην Ολομέλεια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν χαρακτηρίσει το νομοσχέδιο - σκούπα. Είχαν ωστόσο διευκρινίσει ότι θα ψήφιζαν «ναι» σε διατάξεις που κινούνται επί τα βελτίω, έστω και αν δεν δίνουν οριστική λύση σε εκκρεμή ζητήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

