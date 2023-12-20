Για συμφωνία του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Πακιστανό υπουργό Επικρατείας για 500.000 εργάτες από το Πακιστάν στον τομέα των κατασκευών αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, την ίδια στιγμή που ο Πακιστανός υπουργός Επικρατείας, Jawad Sohrab, με ανάρτησή του στο X, καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει συμφωνία, πολύ δε περισσότερο για αριθμό εργατών που φτάνει τις 500.000.

«Ο Υπουργός Επικρατείας του Πακιστάν μάς λέει ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Εργασίας 'Αδωνι Γεωργιάδη να έρθουν 500.000 Πακιστανοί στη χώρα μας για να εργαστούν στον τομέα των κατασκευών», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επειδή μέχρι κι ένα εκκρεμές έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από τον 'Αδωνη Γεωργιάδη», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «ζητώ απευθείας από τον Πρωθυπουργό δύο πράγματα:

1ον: Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την επίσημη ανάρτηση του Υπουργού Επικρατείας του Πακιστάν.

2ον: Να ζητήσει συγγνώμη για κάθε λέξη που έχει αρθρώσει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια στο μεταναστευτικό».

Ο κ. Κασσελάκης σχολιάζει ότι «η Ν.Δ. πούλησε φράχτες, μίσος και μισαλλοδοξία προεκλογικά, με σκοπό να εκμεταλλευτεί τον φόβο πολλών συμπολιτών μας και με αποτέλεσμα να υφαρπάξει την ψήφο τους». Υποστηρίζει ότι «το μόνο που αποδεικνύεται για άλλη μια φορά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που λέει την αλήθεια».

Δείτε το βίντεο το Στέφανου Κασσελάκη:



Νωρίτερα ωστόσο, ο Πακιστανός υπουργός Επικρατείας, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει συμφωνία, για εργάτες από το Πακιστάν, στην Ελλάδα.

Δείτε τις αναρτήσεις του Πακιστανού υπουργού:

My meeting with the Greek Labour Minister @AdonisGeorgiadi was extremely productive in exploring strong collaborations. We're focused on fulfilling Greece's need for 500,000 skilled workers, particularly in construction. InShaAllah in the coming days we will sign a G2G agreement… pic.twitter.com/OmD9zqqYjL — Jawad Sohrab (@JawadSohrab) December 19, 2023

CLARIFICATION-There is no official agreement nor even an understanding between Greece & Pakistan for any Pakistani migrant worker(s) participation in Greek construction industry. @AdonisGeorgiadi & I had explored the possibility of future collaboration. On a personal note, I was… — Jawad Sohrab (@JawadSohrab) December 20, 2023

Για το συγκεκριμένο θέμα εξέδωσ ανακοίνωση και το υπουργείο Εργασίας:

Με αφορμή δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη να έχει συνάψει δήθεν κρυφή συμφωνία με τον ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού του Πακιστάν για θέματα Εργασίας, κ. Jawad Sohrab, για τη μετάκληση 500.000 εργατών από το Πακιστάν στην Ελλάδα, παρατίθεται η διευκρινιστική ανάρτηση που ο ίδιος έκανε στο Twitter νωρίτερα σήμερα, αποκαθιστώντας την αλήθεια.

Ειδικότερα, o κ. Jawad Sohrab ανέφερε:

“CLARIFICATION - There is no official agreement nor even an understanding between Greece & Pakistan for any Pakistani migrant worker(s) participation in Greek construction industry. @AdonisGeorgiadi & I had explored the possibility of future collaboration. On a personal note, I was deeply impressed by Mr. Georgiadis’s integrity, patriotism & intellect to conceive new possibilities for his country”.

Ακολουθεί ανεπίσημη μετάφραση:

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία ούτε καν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν για τη συμμετοχή οποιουδήποτε Πακιστανού μετανάστη εργάτη στην ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία. Ο @AdonisGeorgiadi & εγώ διερευνήσαμε την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας. Προσωπικά, έχω εντυπωσιαστεί από την ακεραιότητα, τον πατριωτισμό και την ευφυία του να διερευνήσει νέες δυνατότητες για τη χώρα του».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.