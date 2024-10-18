Χακάν Φιντάν: Με την Ελλάδα έχουμε ένα σύνολο προβλημάτων

«Με την Ελλάδα έχουμε ένα σύνολο προβλημάτων» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για επαφές με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στις 8 Νοεμβρίου.

«Υπάρχουν οι θαλάσσιες περιοχές, ο εναέριος χώρος, η υφαλοκρηπίδα, τα θέματα που σχετίζονται με το Αιγαίο» είπε.



«Άρα υπάρχει το καθήκον που έχει δοθεί στους Υπουργούς Εξωτερικών για αυτό το θέμα. Άρα με τον Έλληνα ομόλογο μου, αναζητούμε πραγματικά πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με ειρηνικό τρόπο, τηρώντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Ιδού η κατάσταση: Και οι δύο πλευρές δείχνουν μέγιστη ευαισθησία όσον αφορά τη μείωση της έντασης.

Υπάρχουν κατά καιρούς κάποια επεισόδια, υπάρχουν προκλήσεις, τα βλέπουμε και ως Τουρκία. Βλέπουμε όμως ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί μια στάση να μην ανεβάσει την ένταση και να συνεχίσει τις συνομιλίες με θετικό τρόπο.

Πώς μπορούμε να εξελίξουμε αυτή τη διαδικασία σε πρακτικές λύσεις; Υπάρχει ένα σύνολο προβλημάτων μεταξύ μας: οι θαλάσσιες περιοχές, ο εναέριος χώρος, η υφαλοκρηπίδα, το πρόβλημα των μειονοτήτων, το πρόβλημα της τουρκικής μειονότητας, η μουσουλμανική μειονότητα, το πρόβλημα της θρησκείας εκεί, ο διορισμός του μουφτή, το πρόβλημα της εκπαίδευσης, οι στάσεις που πήραν και οι δύο χώρες στην Κύπρο, τα θέματα που σχετίζονται με τη Μεσόγειο, τα θέματα που σχετίζονται με το Αιγαίο. Υπάρχει μια άποψη για το πώς μπορούμε να τα λύσουμε όλα αυτά προς όφελος και των δύο χωρών με τρόπο που να μπορούν να αποδεχθούν και οι δύο χώρες».

Φιντάν: Πρόθεσή μας είναι να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα για όλα τα γενικότερα προβλήματα στο Αιγαίο

«Στο Αιγαίο η ηρεμία είναι πολύτιμη. Όμως ο στρατός μας είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε πρόκληση»

«Προτεραιότητά μας να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας διπλωματικά»

Χακάν Φιντάν: «Την ίδια προσέγγιση βλέπουμε προς το παρόν από ελληνικής πλευράς, τόσο στον πρωθυπουργό όσο και στον ομόλογο μου υπουργό Εξωτερικών. Ελπίζω, Θεού θέλοντος, οι προσπάθειές μας να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, αυτή είναι η πρόθεσή μας. Με τη βοήθεια του Θεού να δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα για την 'τουρκική' μειονότητα στη Δυτική Θράκη, για όλα τα γενικότερα προβλήματα στο Αιγαίο και για τα ζητήματα στη Μεσόγειο.

» Έχουμε συμφέροντα τόσο στη Μεσόγειο όσο και στο Αιγαίο, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αφρική, στην Κεντρική Ασία, στην Ασία-Ειρηνικό, όλα αυτά προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε ταυτόχρονα. Και επίσης, όταν κοιτάς την ιστορία της ίδιας της Ελλάδας, φυσικά, η ρήξη της με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η στάση της να αυτοπροσδιορίζεται βάσει του άλλου, δηλαδή με εμάς, είναι αναπόφευκτα ο κύριος παράγοντας στην πολιτική εκεί.

Υπάρχει ήδη ένας μεγάλος πόλεμος σε εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή η ηρεμία στο Αιγαίο είναι τόσο πολύτιμη που χρειάζεται να ενεργήσουμε υπεύθυνα και συνειδητά εδώ. Όλοι όμως γνωρίζουν ότι ο στρατός μας είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε πρόκληση. Έχει λάβει οδηγίες ως προς αυτό, αλλά η προτεραιότητά μας είναι πραγματικά να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας διπλωματικά».

Εν τω μεταξύ, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας διέψευσαν ότι η Γερμανία έβαλε όρους για το Eurofighter, μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης. Στο πλαίσιο των τεχνικών εργασιών δεν έχουν τεθεί προϋποθέσεις, ανέφεραν απαντώντας στο χθεσινό δημοσίευμα του Middle East Eye.

Τούρκοι αναλυτές: «Υπάρχει απειλή, οι Έλληνες πήραν Rafale και F-16 - Θα παραλάβουν και τα F-35. Oι HΠΑ μάς περικύκλωσαν από την Κρήτη μέχρι και την Κύπρο»

MEΣΟΥΤ ΧΑΚΙ ΤΖΑΣΙΝ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Υπάρχει τεράστια απειλή. Η Ελλάδα σε περίπου ένα χρόνο θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα F-35. Δυστυχώς, υπάρχει Έλληνας υπουργός που λέει πως θα πλήξουν την Άγκυρα. Και μην ξεχάσουμε πως αγόρασαν τα μαχητικά Rafale, διαθέτουν και τα F-16 Block-70. Επίσης, οι ΗΠΑ διαθέτουν 20 βάσεις εκεί. Η Τουρκία έχει περικυκλωθεί από την Κρήτη μέχρι και την Κύπρο.

