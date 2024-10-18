Της Πηνελόπης Γκάλιου

Προβληματισμό αλλά και ενόχληση εξακολουθεί και προκαλεί στο Μέγαρο Μαξίμου η εντεινόμενη στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική μετά και τις νέες αιχμές που εκτόξευσε για την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτικής της χώρας, διαφοροποιούμενος ανοιχτά.

Παρακολουθώντας την κλιμακούμενη αντιπολιτευτική τακτική του πρώην πρωθυπουργού έναντι της κυβερνητικής πολιτικής, ειδικά από τις ευρωεκλογές και έπειτα, η αρχική αντιμετώπιση του Μεγάρου Μαξίμου, να αποφεύγει να σχολιάζει επί της ουσίας, αλλά να αρκείται στο ότι έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί «απεριόριστο δικαίωμα έκφρασης άποψης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ πάντα με αυτήν" όπως είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, φαίνεται ότι αλλάζει.

Απόδειξη η στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επί της ουσίας των αιχμών του Αντώνη Σαμαρά. «Θα ήθελα να απαντήσω ξεκινώντας από μία ρητορική ερώτηση αν υπάρχει έστω και μισή δήλωση κυβερνητικού στελέχους που να υπονοεί έστω υποχωρητικότητα. Δεν υπάρχει στιγμή που και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών και εγώ προσωπικά εκπροσωπώντας την κυβέρνηση που να μην τονίζουμε ότι δεν πρόκειται να βάλουμε ποτέ στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας» τόνισε ο κ. Μαρινάκης επαναλαμβάνοντας τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης και μην αφήνοντας κανένα περιθώριο άλλων ερμηνειών.

Οι βαριές εκφράσεις του Αντώνη Σαμαρά όπως: «Τα “ήρεμα νερά”, όταν οδηγούν σε σιωπηλή αποδοχή τετελεσμένων, φέρνουν πάντα τεράστιες φουρτούνες», με τις οποίες ο πρώην πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά – σε σύντομο χρονικό διάστημα - στάθηκε απέναντι στην κυβέρνηση με όσα είπε στην ομιλία του στη Λευκωσία, για τους χειρισμούς σε ελληνοτουρκικά και κυπριακό, έριξαν κι άλλο νερό στο μύλο τις γαλάζιας εσωστρέφειας. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη από την πρώτη στιγμή έσπευσαν να τον διαψεύσουν σε συνομιλητές τους, τονίζοντας πως «δεν ισχύει βέβαια κάτι απ’ όλα αυτά». Άλλο κορυφαίο στέλεχος δήλωνε πως η πραγματικότητας στις ελληνικές θέσεις είναι μία «και πρέπει να μείνουμε σε αυτή. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα και το έχουμε ξεκαθαρίσει» σημείωνε.

Την ίδια ενόχληση προκάλεσαν οι αναφορές του Αντώνη Σαμαρά και για το κυπριακό για το οποίο έκανε λόγο για «μαγειρέματα» και «λύσεις συγκαλυμμένης διχοτόμησης. Που θα είναι το επόμενο βήμα της πλήρους τουρκοποίησης», όπως είπε μεταξύ άλλων. Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως «είναι δεδομένο ότι οι ελληνικές θέσεις ταυτίζονται με τις κυπριακές» και πως Ελλάδα και Κύπρος πορεύονται μαζί στο θέμα αυτό όπως και συνολικά. «Είναι δεδομένο ότι η λύση για το Κυπριακό επί τη βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτελεί εθνική μας θέση» ανέφερε και διερωτήθηκε «δηλαδή, τι θέλει η Κύπρος; Να προδώσει την εαυτό της;» κλείνοντας το ζήτημα ξεκαθαρίζοντας με απόλυτη σαφήνεια πως «Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα τέτοιο ζήτημα, είναι κορυφαία προτεραιότητα του Κυπριακό. Δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσουμε λύσεις επιζήμιες για την Κύπρο, λύση δύο κρατών, και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε».

Η απόσταση πάντως που φαίνεται να μεγαλώνει μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά, απασχολεί και τους γαλάζιους βουλευτές οι οποίοι παρότι υπάρχει μερίδα τους που προβληματίζεται ή μπορεί να «ακούει» τις αιχμές Σαμαρά, δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια πρωτοβουλία κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά τηρούν στάση αναμονής. Καθοριστική για τη στάση τους, θα είναι η ενημέρωση που θα παράσχει, την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα, στους βουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. ο Υπουργός Εξωτερικών , Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της σύσφιξης των επαφών μεταξύ βουλευτών και Υπουργών, μετά τις αρρυθμίες που παρατηρήθηκαν και τα παράπονα που διατυπώθηκαν από μερίδα βουλευτών.

Την ίδια ώρα πάντως και ενώ ο χρόνος για τη συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν στην Αθήνα μετρά αντίστροφα, η Άγκυρα επιμένει στη σκληρή γραμμή περί παραπομπής σε διαπραγμάτευση ή στη διεθνή δικαιοδοσίας μίας λύσης πακέτο, που δεν θα περιλαμβάνει μόνο τη διαφορά οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας αλλά και ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ζητήματα για τα οποία η Αθήνα διατηρεί αμετακίνητη στάση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να διαμηνύει εκ νέου τις κόκκινες γραμμές της χώρας μας η οποία δεν συζητά επουδενί ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολήσει την κυριαρχία της, το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το διατηρούμε ως δικαίωμα. Δεν έχει ασκηθεί καθ' όλη τη διάρκεια προφανώς της Μεταπολίτευσης, αλλά αυτό δεν απεμπολεί, ούτε κατά διάνοια, το δικαίωμα το οποίο απορρέει αυτοτελώς από το Διεθνές Δίκαιο. Άρα, η συζήτηση ότι θα παραμείνουμε στα 6 ναυτικά μίλια είναι προφανώς αλυσιτελής» τόνισε σε συνέντευξή του κλείνοντας εκ νέου, οποιαδήποτε σχετική συζήτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.