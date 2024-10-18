Φιντάν: Πολύτιμη η ηρεμία στο Αιγαίο- Υπάρχουν ζητήματα να λύσουμε με Ελλάδα

Η ηρεμία αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι πολύ πολύτιμη, δήλωσε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και τόνισε ότι και οι δύο πλευρές έχουν τη μέγιστη ευαισθησία για τη μείωση της έντασης.

Έκανε λόγο για λύση των προβλημάτων προς το συμφέρον των δύο χωρών, μίλησε όμως και για ζητήματα στο Αιγαίο, έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη και είπε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση.

Σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι υπάρχει μια αναζήτηση ομαλοποίησης που ξεκίνησε σε επίπεδο ηγετών με την Ελλάδα μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2023 και ανατέθηκε στους δύο υπουργούς Εξωτερικών να αναζητήσουν τρόπους για να λύσουν αυτό το πρόβλημα ειρηνικά.

«Είμαστε πραγματικά σε αναζήτηση αυτού με τον Έλληνα συνάδελφό μου» είπε ο κ. Φιντάν.

«Βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που και οι δύο πλευρές δείχνουν τη μέγιστη ευαισθησία όσον αφορά τη μείωση της έντασης. Κατά καιρούς προκύπτουν κάποια επεισόδια και προκλήσεις, τα βλέπουμε και εμείς ως Τουρκία, αλλά βλέπουμε ότι η ελληνική πολιτική στην παρούσα φάση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ακολουθεί μια στάση προς την κατεύθυνση να μην αυξηθεί η ένταση και να συνεχιστούν οι συνομιλίες με θετικό τρόπο» είπε στη συνέχεια ο Τούρκος ΥΠΕΞ και προσέθεσε: «Πώς μπορούμε να εξελίξουμε αυτή τη διαδικασία σε πρακτικές λύσεις; Διότι υπάρχει ένα σύμπλεγμα προβλημάτων μεταξύ μας, δηλαδή οι θαλάσσιες περιοχές, οι εναέριες περιοχές, η υφαλοκρηπίδα, το πρόβλημα των μειονοτήτων, δηλαδή το πρόβλημα της τουρκικής μειονότητας, το πρόβλημα της μουσουλμανικής μειονότητας, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τη λατρεία εκεί, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν το διορισμό του μουφτή, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την εκπαίδευση, υπάρχουν θέσεις που έχουν πάρει και οι δύο χώρες στην Κύπρο, υπάρχουν θέματα που αφορούν τη Μεσόγειο, θέματα που αφορούν το Αιγαίο».

«Υπάρχει μια άποψη για το πώς μπορούμε να λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα προς το συμφέρον και των δύο χωρών, με έναν τρόπο που και οι δύο χώρες μπορούν να αποδεχθούν» είπε ο Χακάν Φιντάν και τόνισε ότι «ακόμη και αυτή η ίδια η άποψη είναι πραγματικά απίστευτα πολύτιμη».

Όπως είπε, «βλέπουμε την ίδια προσέγγιση και από την ελληνική πλευρά, τόσο από την πλευρά του πρωθυπουργού όσο και από την πλευρά του συναδέλφου μου, του υπουργού Εξωτερικών, και ευχόμαστε οι προσπάθειές μας να φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτή είναι η πρόθεσή μας, τόσο για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη, όσο και γενικά για όλα τα προβλήματα στο Αιγαίο και τα ζητήματα στη Μεσόγειο».

Ο Χακάν Φιντάν, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων του Haber Global είπε επίσης: «Δεν είμαστε μια χώρα που προσδιορίζει την πολιτική της μέσα από την Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι εκείνη το '"έτερο εγώ' μας. Δεν είμαστε σε μια κατάσταση όπου τα πολιτικά μας κόμματα την χρειάζονται (σ.σ. την Ελλάδα) πάρα πολύ για να υπάρξουν στην πολιτική. Δόξα τω Θεώ, η τουρκική πολιτική έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ, είναι σε μια κατάσταση που κοιτάει σε πολύ πιο σημαντικά, πολύ πιο στρατηγικά, πολύ πιο υψηλά ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγνοούμε αυτά τα προβλήματα. Όχι, αλλά είμαστε σε ένα σημείο που σκεφτόμαστε πιο σφαιρικά και σε μια ευρύτερη προοπτική, δηλαδή όπως και στο Αιγαίο έχουμε συμφέροντα και ζητήματα στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αφρική, στην Κεντρική Ασία, στην Ασία και τον Ειρηνικό και προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά ταυτόχρονα. Και όταν κοιτάξετε την ιστορία της Ελλάδας, την απόσπασή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον ετεροπροσδιορισμό της, δηλαδή με εμάς, αναπόφευκτα είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της πολιτικής εκεί».

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, με εξαίρεση ένα διάστημα που το ενδιαφέρον της Αθήνας είχε στραφεί στα Σκόπια για το πρόβλημα της ονομασίας, «που αφορούσε την ιστορική ταυτότητα της Ελλάδας», όπως είπε, «στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ειδικά σε περιόδους δεξιών κυβερνήσεων, το θέμα ήταν πάντα η Τουρκία».

Στη συνέχεια αναρωτήθηκε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με πιο ειρηνικές μεθόδους, λέγοντας ότι περιοχή χρειάζεται ειρήνη και ηρεμία.

«Εννοώ, υπάρχει ήδη ένας μεγάλος πόλεμος που γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα, και αυτή η ηρεμία στο Αιγαίο είναι τόσο πολύτιμη, το να δράσουμε συνειδητά και υπεύθυνα» είπε και συμπλήρωσε:

«Αλλά όλοι γνωρίζουν ότι ο στρατός μας είναι έτοιμος να αποκρούσει οποιαδήποτε πρόκληση. Έχει λάβει σχετικές οδηγίες. Αλλά η προτεραιότητά μας είναι πράγματι να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας με διπλωματικό τρόπο».

Ερωτηθείς για την κριτική περί υποχωρητικότητας που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση σε θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι κριτική είναι απαραίτητη.

«Αν η κυβέρνηση κρύβει κάτι, ο Τύπος και η αντιπολίτευση θα το βρουν και θα το δείξουν στο κοινό. Όταν πηγαίνεις στην παραπληροφόρηση, το περιστατικό εξελίσσεται σε άλλη διάσταση. Τις περισσότερες φορές, λέγεται 'έτσι είναι' χωρίς καμία βάση, χωρίς κανένα σημείο αναφοράς. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στα εθνικά θέματα είναι σοβαρά, δεν είναι αστεία. Θα πρέπει να προσεγγίζονται με προσοχή. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τα όριά τους σε αυτόν τον τομέα» σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

