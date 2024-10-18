Για την Αλβανία και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην ΕΕ, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα.

«Η θέση της Αλβανίας είναι στην ΕΕ.. Για πρώτη φορά τώρα, 15 Οκτωβρίου, μπήκανε ξεκάθαροι όροι και πια από διμερές θέμα ότι οι ελληνοαλβανικές διαφορές και η προστασία της ελληνικής μειονότητας είναι πολιτική της ΕΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο ίδιος το κείμενο ξεκάθαρα μιλάει για χρονοδιάγραμμα σε ότι αφορά το περιουσιακό, πότε θα αποδοθούν οι περιουσίες και με ποια διαδικασία και «ένα άλλο θέμα που είχε να κάνει με τον αυτοπροσδιορισμό των μελών της ελληνικής μειονότητας, εκεί το κείμενο λέει ξεκάθαρα ότι εντός του έτους θα πρέπει να περάσουν 3 εφαρμοστικοί νόμοι που έχουν να κάνουν με τον αυτοπροσδιορισμό και τη χρήση της γλώσσας στις επικοινωνίες του πολίτη με το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες. Πιστεύω είναι ένα σοβαρό βήμα».

Ερωτηθείς για το αν θα τα τηρήσει ο Έντι Ράμα, ο ίδιος σχολίασε πως στην Αλβανία υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν αν πραγματικά θέλει, ενώ αναφορικά με τις τουρκικές επενδύσεις ανέφερε πως «η αντιπολίτευση και αναλυτές λένε πως δεν υπάρχουν τουρκικές επενδύσεις αλλά μαύρα λεφτά αλβανικά που πάνε βόλτα στην Τουρκία και ξαναγυρίζουν. Η Τουρκία οικονομικά είναι σε κακό χάλι.»

Σχετικά με το αν η Αλβανία είναι κράτος δικαίου για να ενταχθεί στην Ευρώπη, ο κ. Μπελέρης δήλωσε πως «ασφαλώς και δεν είναι. Τώρα το ερώτημα που μπαίνει είναι αν θέλουμε μια Αλβανία στα πρόθυρα και να την ελέγχουμε ή μια Αλβανία ανεξέλεγκτη. Αυτό πιστεύω επικράτησε στο τέλος και σωστά η ελληνική κυβέρνηση συνηγόρησε.»

Η μοναδική λύση για την Αλβανία είναι στην Ευρώπη, πρόσθεσε ο κ. Μπελέρης σημειώνοντας πως «δεν συγκρίνεται το εντός με το εκτός Ευρώπης».

Για τη συμφωνία Μελόνι - Ράμα ανέφερε πως είναι ένα πυροτέχνημα και δεν θα λειτουργήσει καθόλου.

Πηγή: skai.gr

