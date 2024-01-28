Η σύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές είναι μία διαδικασία που μας βγάζει όλους από το άγχος να ζητάμε και να τσακωνόμαστε για να πάρουμε απόδειξη», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης.

«Γνωρίζοντας ότι πληρώνεις με κάρτα, γνωρίζεις ότι έχει κοπεί απόδειξη», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το POS παντού, ο κ. Θεοχάρης τόνισε: «Όλη η λιανική, είναι υποχρεωμένη να έχει POS», ενώ για τις ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα «υπήρχε πάντα η υποχρέωση οι επιχειρήσεις να έχουν έναν επαγγελματικό λογαριασμό και όλα τους τα έσοδα πρέπει να γίνονται σε αυτόν τον επαγγελματικό λογαριασμό».

Τόνισε επίσης, ότι αν κάποιος αρνηθεί να έχει POS ή δεν έχει επαγγελματικό λογαριασμό, θα υπάρξει πρόστιμο.

Για τους πλημμυροπαθείς, ο υφυπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι «έχουμε δώσει ήδη παρατάσεις σε όλες τις δηλώσεις, σε όλες τις υποχρεώσεις πληρωμής για έξι μήνες».

Με αφορμή τα F-35, ο κ. Θεοχάρης δήλωσε: «Το σημαντικό είναι ότι όλοι, και ιδιαιτέρως οι εταίροι μας οι ΗΠΑ μας βλέπουν ως έναν πόλο σταθερότητας και γι' αυτό τα υλοποιούν. Τα υλοποιούν γιατί είναι προς το συμφέρον τους να τα υλοποιήσουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της χώρας μας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

