Βούτσης: Στόχος μας να ανακόψουμε τη μεγάλη διαρροή από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Είναι κρίμα ένας ολόκληρος χώρος να αισθάνεται ανέστιος λόγω της πολιτικής ταυτότητας που διαμορφώνει ο ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βούτσης υπογράμμισε: «Δεν είχαμε φανταστεί ότι θα οδηγείτο σε ρήξη και σε διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία. Ούτε το θέλαμε, ούτε εργαζόμασταν γι’ αυτό. Είναι μία εξέλιξη η οποία ήρθε μετά την εκλογή του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι – το έχουμε πει σε όλους τους τόνους υπερασπίσιμη μέσα στην κοινωνία με την έννοια της πολιτικής άποψης, της ιδεολογικής άποψης, της ταυτότητας του κόμματος- και άρα τώρα βρισκόμαστε σε μία νέα μέρα, σε μία νέα φάση. Δε θα ήθελα να εξαντληθούμε σε θέματα που αφορούν την κριτική σε σχέση με το κόμμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε πλέον ξεκινήσει μια προσπάθεια ευρύτερη για αυτό που λέω εγώ ανασύνθεση του προοδευτικού πολιτικού σκηνικού γενικότερα, διότι το έχει ανάγκη αυτό η χώρα και καθένας μας θα κριθεί εκεί και ατομικά και συλλογικά και γι’ αυτό στηρίζουμε και την προσπάθεια που γίνεται μέσα στη Βουλή από έντεκα συναδέλφους, κυρίως νεότερα στελέχη αλλά όχι μόνο, που προσπαθούν να βρουν το βηματισμό τους και να διαμορφώσουν μια εναλλακτική πολιτική παρουσία, πάντοτε στο πλαίσιο της Αριστεράς, της ανανεωτικής, της ριζοσπαστικής, της κινηματικής και μέσα στη Βουλή. Αυτά όλα θα κριθούν πολύ γρήγορα όπως το καταλαβαίνετε, θα γίνουν παρουσίες και ενόψει του φορολογικού νομοσχεδίου και ενόψει του προϋπολογισμού. Και ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα διαμορφώνονται ομαδοποιήσεις που συζητάνε γι’ αυτά τα ζητήματα από φίλους και συντρόφους που είτε αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ είτε βρίσκονται σε ένα προβληματισμό.

«Δεν βιαζόμαστε και ούτε είμαστε επί θύραις για να ανακοινωθεί κάποιο κόμμα στον χώρο μας, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα βεβαίως θα μορφοποιηθεί όπως πρέπει και εκ του Συντάγματος και από εκεί και πέρα, ανοίγοντας τις διαδικασίες και στους χώρους της οικολογίας και διεθνώς και στην Ελλάδα και σε άλλους χώρους που ήταν εκτός του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας, θα προσπαθήσουμε να ανακόψουμε -και με αυτό κλείνω ως προς αυτό – την πολύ μεγάλη διαρροή που υπήρξε και δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει προς το Κομμουνιστικό Κόμμα, προς το ΠΑΣΟΚ, προς τον ακτιβισμό, προς την αποχή.

«Είναι κρίμα ένας ολόκληρος χώρος που μορφοποιήθηκε επί δέκα χρόνια πάνω στις αξίες και στα ιδανικά, αλλά και στην κυβερνητική πράξη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική συμμαχία αυτή τη στιγμή να αισθάνεται ανέστιος ακριβώς λόγω της πολιτικής ταυτότητας που διαμορφώνει το ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό δεν μπορούμε ούτε να το συνολογήσουμε, ούτε να κάνουμε μια υπομονή που μας ζητάνε για ορισμένους μήνες ή να είμαστε συνυπεύθυνοι. Και γι’ αυτό ακριβώς, απολύτως πολιτικά θα έλεγα και απόλυτα πολιτισμένα ξεχώρισαν οι δρόμοι μας».

Σε άλλο σημείο ο Νίκος Βούτσης ερωτηθείς αν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος και η Όλγα Γεροβασίλη κάνουν στροφή και γίνονται πιο κεντροδεξιοί απάντησε «η σημερινή ηγετική ομάδα περί τον Στέφανο Κασσελάκη, όπως και τα ίδια τα πιστεύω του, τα οποία με μεγάλη ειλικρίνεια θα έλεγα τα έχει παρουσιάσει και είναι στις νόρμες της Δεξιάς, του Δημοκρατικού Κόμματος της Αμερικής, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια.

«Σε όλους αυτούς τους οποίους αναφέρετε και οι οποίοι προφανώς δεν έχουν αυτές τις απόψεις, είναι σαφές, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να οδηγήσουν σε μία άλλη κατεύθυνση το κόμμα και να περισώσουν μια κατάσταση η οποία έχει μέσα της μια αρνητική δυναμική. Δεν αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις, αναφέρομαι σε αυτό που βλέπετε γύρω σας και αναφέρθηκα και σε κόμματα, δηλαδή ξαφνικά όλο το γενικότερο προοδευτικό πολιτικό σκηνικό τροφοδοτείται, τρέφεται από κόσμο, από εκλογική επιρροή, από νέους ανθρώπους που φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ απαξάπαντες το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ, η αποχή. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τους πάντες, δηλαδή το κατά πόσον αυτή η πορεία μπορεί να έχει πράγματι επιστροφή, μπορεί να αναταχθεί κτλ. Εγώ μίλησα περί ανηκέστου βλάβης. Από την άλλη, σας επαναλαμβάνω, σέβομαι απεριόριστα όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες και τα κορυφαία στελέχη και τα απλά μέλη που μείναν και δίνουν τη μάχη τους όπως αυτοί νομίζουν, εγώ λέω ενδεχόμενα με αυταπάτες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφους πάντοτε θα τους λέω, ελπίζω να ξανασυναντηθούμε, διότι η δική μου εμπειρία τόσες δεκαετίες λέει ότι γίνονται συναπαντήματα πολλές φορές και ξανά και ξανά. Πλην όμως το καθήκον μας σήμερα των υπολοίπων είναι να δώσουμε μια νέα ελπίδα, μια νέα ελπίδα στους νέους, στο σκηνικό της Αριστεράς που είναι κάτω από μια καταθλιπτική δυναμική σε κλίμακα Ευρώπης με την ανάπτυξη της ακροδεξιάς, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης και της τεχνητής νοημοσύνης, πράγματα που αλλάζουν εκ βάθρων την οπτική μας για το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό είναι το καθήκον μας τώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.