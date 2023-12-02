«Παρά τις κλιματικές καταστροφές που υπέστη η χώρα μας, αναδύεται μια νέα Ελλάδα» τόνισε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στην 28η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, που γίνεται στο Ντουμπάι.

Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στα αγγλικά, αναφέρθηκε στις ενέργειες της χώρας μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς των κοινωνιών.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χώρα μας μείωσε κατά 8% τη χρήση άνθρακα, ενώ - όπως είπε - αναπτύσσεται ταχύτατα η οικονομία μας μειώνοντας τους ρύπους κατά 43% από το 2005 και στρεφόμαστε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας από τις καλύτερες επιδόσεις στις χώρες της ΕΕ.

«Η διείσδυση της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας τον περασμένο χρόνο, ήταν η 7η παγκοσμίως», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η αιολική και ηλιακή ενέργεια παράγουν τις μισές μας ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «ανανεώνουμε ενεργειακά τις οικείες μας με έναν πρωτόγνωρο τρόπο, και οικοδομούμε μια αλυσίδα αποθήκευσης ενέργειας για τις βιομηχανίες μας, ενώ λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τη σημασία της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας».

«Σύντομα θα αυξήσουμε το δυναμικό μας στα υπεράκτια συστήματα παραγωγής ενέργειας, και οι επενδύσεις μας στην ενέργεια εστιάζονται στην ανθεκτικότητα» είπε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι χρειαζόμαστε τις τεχνολογίες που μειώνουν το κόστος.

Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερους πόρους και να μειώσουμε το κενό της προσαρμογής, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα.

Ο πρωθυπουργός έκανε μια παραπομπή με νόημα για τον σεβασμό στο παρελθόν των χωρών, λέγοντας: «Καθώς οικοδομούμε το μέλλον δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το παρελθόν. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη μετάβαση για τις κοινωνίες που βρίσκονται εδώ και έχουν την ευθύνη απέναντι στην κοινή μας κληρονομιά, να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και πιστεύω ότι εδώ θα βρούμε τη σοφία να οικοδομήσουμε την ανάπτυξη σε αρμονία με την ανθρωπότητα» είπε ο κ. Μητσοτάκης και κατέληξε: «Είναι τεράστιες οι προκλήσεις μας αλλά δεν μπορούμε να απομειώσουμε τα βήματα που έχουμε κάνει».

Πηγή: skai.gr

