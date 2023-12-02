Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, αργά το βράδυ και μετά από μία μαραθώνια συνεδρίαση που είχε ξεκινήσει στις 9 το πρωί, η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο, «Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία ευάλωτων-Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας , επανεισαγωγή του Προγράμματος Ηρακλής και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Η ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολό του θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, αφού προηγηθούν ονομαστικές ψηφοφορίες επί 4 άρθρων και μίας τροπολογίας που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα άρθρα αφορούν, μεταξύ άλλων, τον ακατάσχετο λογαριασμό των Servicers, την λειτουργία οργανισμών μη εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος και η τροπολογία τη διάταξη που προβλέπει την εξαίρεση, από τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των συναλλαγών του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.

Σημειώνεται ότι επί της αρχής του νομοσχεδίου, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.