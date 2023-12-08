Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα

Ερώτηση με θέμα «Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η κυβέρνηση σε ρόλο θεατή για ένα προαναγγελθέν έγκλημα», κατέθεσαν προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Έλενας Ακρίτα. Στην ερώτηση επισημαίνονται «οι ευθύνες της κυβέρνησης και των κρατικών αρχών για ένα έγκλημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η 43χρονη γυναίκα και μητέρα, είχε, λίγες μέρες πριν, καταγγείλει στο Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας τον δολοφόνο της για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση και υπεξαίρεση. Παρότι η άτυχη γυναίκα ακολούθησε όλες τις οδηγίες της αστυνομίας για να προστατευτεί, τίποτα δεν εμπόδισε τη δολοφονία της μόλις μερικά 24ωρα μετά».

Επισημαίνουν «την πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά και πάλι με το ζήτημα των γυναικοκτονιών, όπου αναφέρεται πως «στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας παρέχεται ενημέρωση για τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης» και πως σε περίπτωση που το θύμα το επιθυμεί, «το αστυνομικό προσωπικό αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τις εν λόγω δομές».

Υπογραμμίζουν, επίσης, πως «στο πλαίσιο των δομών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λειτουργεί Ξενώνας Επείγουσας Φιλοξενίας, όπου μπορεί να παρασχεθεί άμεση και ασφαλής στέγη και προστασία του θύματος για να προληφθεί νέο περιστατικό σε βάρος του».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη καλείται από τους ερωτώντες βουλευτές «να απαντήσει για την ελλιπή διαχείριση της καταγγελίας από την τοπική αστυνομία, ιδίως ως προς την απουσία μέριμνας να μεταφερθεί το θύμα στο ασφαλές περιβάλλον ενός ξενώνα φιλοξενίας σε χώρο άγνωστο και απρόσιτο από τον δράστη. Πόσο μάλλον όταν ο δράστης διέφευγε της σύλληψης», ενώ ερωτάται «για τα προφανή κενά στη γενικότερη επιμόρφωση των αστυνομικών σχετικά με τη διαχείριση της έμφυλης βίας, καθώς και για την απουσία ενίσχυσης και αναβάθμισης των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ιδίως μετά τη ραγδαία αύξηση των σχετικών κρουσμάτων, αλλά και των γυναικοκτονιών, τα τελευταία χρόνια».

Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης καλείται «να απαντήσει για την άρνηση νομικής αναγνώρισης του όρου γυναικοκτονία, ενός ολοένα και συχνότερου εγκλήματος με συγκεκριμένα έμφυλα χαρακτηριστικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

