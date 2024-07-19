Βουλή: Ολοκληρώθηκε η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου για το ψηφιακό σχολείο

Με την υφυπουργό Παιδείας και Αθλητισμού, Ζέττα Μακρή να κάνει λόγο για «ψηφιακή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα βοηθήσει να απαλλαγούν από την οικονομική επιβάρυνση οι γονείς και παράλληλα θα στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των σχολείων και την μάθηση», και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για «αποσπασματικές και πρόχειρες λύσεις, χωρίς ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την παιδεία», ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η συζήτηση επί της αρχής, του νομοσχεδίου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές».

Η υφυπουργός Παιδείας απέρριψε κατηγορηματικά χαρακτηρίζοντας τις «απολύτως αστήριχτες», τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι, «πίσω από τις βαρύγδουπες εξαγγελίες και τις ωραιοποιήσεις περί δήθεν εκπαιδευτικής ψηφιακής μεταρρύθμισης κρύβεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να μην προσλάβει το αναγκαίο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και να οδηγήσει σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις των δημόσιων σχολείων για να ενισχυθεί η ιδιωτική εκπαίδευση».

«Ο φόβος για την πλήρη ψηφιοποίηση της παιδείας είναι απολύτως αστήριχτος και δεν τον υποστηρίζουμε και εμείς», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Μακρή και συμπλήρωσε:

«Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αγγίζουν όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Το ψηφιακό φροντιστήριο δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την δια ζώσης διδασκαλία. Η εμπειρία την οποία είχαμε από την πανδημία, το ψηφιακό αυτό κεκτημένο, μας οδήγησε μεταξύ άλλων, να ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο αναντικατάστατη είναι η δια ζώσης εκπαίδευσης και πόσο απαραίτητη είναι για τα παιδιά».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Μακρή στο άρθρο 3, «που επιδιώκει να στηρίξει τη μάθηση μέσω της ψηφιακής εκπαιδευτικής πύλης που είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικού περιεχομένου φιλοδοξώντας ότι θα γίνει αργότερα ίσως η μοναδική μορφή επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών -γονέων -μαθητών και μεταξύ του υπουργείου».

Έμφαση έδωσε και στο «δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο», σημειώνοντας ότι «συμπληρωματικά και υποστηρικτικά γίνεται χρήση του, έχοντας όμως την εγκυρότητα της επιλογής από το υπουργείο Παιδείας και με εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρία, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να κάνουν χρήση τα παιδιά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση».

«Το ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές της γ ‘ λυκείου για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και μάλιστα και για μαθήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι επίσης μια πολύ σημαντική επιβάρυνση για τους γονείς η οποία εξαλείφεται» ανέφερε.

Όπως είπε, «οι εκπαιδευτικοί θα συμβάλουν με τη δική τους θέληση στην προσπάθεια αυτή και ήδη έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την κατάθεση των σχετικών υποψηφιοτήτων, θα είναι μόνιμοι διορισμένοι, ενώ αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός, θα υπάρχουν και αναπληρωτές».

«Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο αυτό θα βοηθήσει και θα ανακουφίσει τους γονείς και κηδεμόνες από μια πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση», πρόσθεσε.

Ακόμα, η κ. Μακρή στάθηκε ιδιαίτερα, «στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή και τη δωρεάν παροχή εκπαίδευσης», τονίζοντας ότι «είναι μία παρά πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους μαθητές της πρώτης τάξης λυκείου, που θα τους βοηθήσει στο επαγγελματικό τους μέλλον και θα γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι θα τους καθοδηγούν σωστά».

Διευκρινήσεις έδωσε για τα παιδιά που φοιτούν σε απομακρυσμένες περιοχές, ορεινές ή νησιωτικές, επισημαίνοντας ότι «θα έχουν τουλάχιστον 3 ειδικότητες, φιλολόγου, μαθηματικού ή φυσικού ή πληροφορικής».

«Τα υπόλοιπα μαθήματα θα γίνονται ψηφιακά με την φροντίδα και την επίβλεψη του επιβλέποντος σχολείου. Όπου όμως υπάρχει δυνατότητα, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, δηλαδή δάσκαλοι, να μπορούν να βοηθήσουν δια ζώσης τα παιδιά του γυμνασίου, με την δημιουργία αυτόνομων τάξεων σε μαθήματα όπως για παράδειγμα στα αγγλικά ή στη γυμναστική», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις διατάξεις για την ενδοσχολική βία, υπογράμμισε ότι «υπάρχει η πλατφόρμα για το μπούλινγκ η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες και πρωτόκολλα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, με πλήρη φροντίδα και ευθύνη, ώστε να μην πέφτουν στον κάλαθο των αχρήστων οι καταγγελίες».

Όπως είπε, τα περιστατικά σοβαρής ενδοσχολικής βίας δεν έχουν αυξηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, αλλά αυτό που εντυπωσιάζει είναι η σκληρότητα και η επιθετικότητα των παιδιών που εμπλέκονται», προσθέτοντας ότι «η φροντίδα της πολιτείας είναι και για τα παιδιά που είναι θύματα, και για τα παιδιά που είναι θύτες αλλά και για όσα είναι παρατηρητές».

Τέλος, η υφυπουργός Παιδείας, χαρακτήρισε το άρθρο 70 «ιστορικής σημασίας που επηρεάζει πολύ θετικά την διεθνή εικόνα της χώρας».

«Είναι μια καινοτομία η οποία εισάγει την αρχή ότι, οι θρησκευτικές κοινότητες που υπέστησαν ολοκαύτωμα ή γενοκτονία, και έχουν αναγνωριστεί από την ελληνική Βουλή και είναι θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή θρησκευτικά νομικά πρόσωπα του νόμου 4301/ 2014, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να τύχουν αρωγής και μέτρων στήριξης από το Υπουργείο Παιδείας τόσο οι ίδιες όσο και τα σχολεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συνδέονται με αυτές. Ο σκοπός αυτών των μέτρων είναι η διατήρηση της θρησκευτικής τους ταυτότητας και η σύζευξη τους με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό», ανέφερε η κ. Μακρή.

Την αντίθεση της στο νομοσχέδιο, το οποίο όπως είπε, « αποκλείει κάθε συναίνεση καθώς είναι ένας ακόμα κρίκος αλυσίδας που πριονίζει τα θεμέλια της δημόσιας δωρεάς εκπαίδευσης», εξέφρασε η γενική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Θρασκιά.

«Θεσπίζετε δήθεν 10.000 θέσεις εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα καταργείτε χιλιάδες οργανικές θέσεις. Οδηγείτε σε μετάλλαξη του σχολείου. Είναι αδύνατον το εκπαιδευτικό σύστημα να λειτουργεί κατά 30% με αναπληρωτές καθηγητές όταν σε άλλες χώρες είναι στο 5%. Όσο δεν γίνονται μόνιμοι διορισμοί θα απέχουμε πολύ από τον εκσυγχρονισμό του. Μειώνεται δραματικά τους εκπαιδευτικούς. Χρησιμοποιείτε παραπλανητικά τις νέες τεχνολογίες παρουσιάζοντας τες ότι θα λύσουν με μαγικό τρόπο όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Με φιέστες ανακοινώσατε το ψηφιακό σχολείο, αλλά πως θα γίνει αυτό χωρίς να του δίνετε και τα κατάλληλα εργαλεία και τον εξοπλισμό; Εμείς στηρίζουμε μια ισότιμη, ισχυρή, δημόσια εκπαίδευση που θα αποκλείει την ιδιωτική φροντιστηριακή μάθηση, η οποία είναι συνειδητή επιλογή της πολιτικής σας», επεσήμανε η κ. Θρασκιά.

Ακόμα, μίλησε για «αοριστία κριτηρίων ως προς την επιλογή αποσπασμένων εκπαιδευτικών που μετακινούνται σε παραμεθόριες περιοχές» και τόνισε ότι «πρώτη φορά οδηγούμαστε στη δημιουργία σχολείων δύο ταχυτήτων».

«Είναι ένα νομοσχέδιο πρόχειρο, αποσπασματικό, με φωτογραφικές διατάξεις, που διαχέεται από τη λογική της διάλυσης της ανώτατης εκπαίδευσης που δεν θεραπεύει τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Αντί για προσλήψεις εκπαιδευτικών η κυβέρνηση κλείνει σχολεία, συγχωνεύει τάξεις και φέρνει την ψηφιακή εκπαίδευση για όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές εντείνοντας τις ανισότητες. Αντί για πολύπλευρη μόρφωση ανοίγει το δρόμο για την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Δημιουργεί ένα άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο που εξυπηρετεί το δικό της ιδεολογικό πλαίσιο ενισχύοντας την ιδιωτική εκπαίδευση», επεσήμανε η κ. Θρασκιά και κατέληξε:

«Για εμάς στο ΣΥΡΙΖΑ, η εκπαίδευση των παιδιών μας δεν μπαίνει στο ζύγι. Για εμάς, είναι καθοριστική η φυσική παρουσία σε όλα τα πεδία της αλληλοεπίδρασης. Για εμάς η εκπαίδευση πρέπει να έχει σημείο αναφοράς τον άνθρωπο».

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Στέφανος Παραστατίδης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «με διαβούλευση μόλις 6 ημερών, κατέθεσε ένα νομοσχέδιο 119 άρθρων που αφορά όλη την εκπαιδευτική βαθμίδα, για να ψηφιστεί με Fast Track διαδικασίες».

«Η κυβέρνηση προσπαθεί με βαρύγδουπες διακηρύξεις και ωραιοποιήσεις να πείσει για δήθεν ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Είναι ένα νομοσχέδιο κουρελού που επιχειρεί με μπαλώματα να καλύψει κενά που η ίδια δημιούργησε. Η νέα της νομοθετική πρωτοβουλία έχει λίγο από όλα. Λίγες φωτογραφικές διατάξεις, πολύ αδιαφάνεια, προχειρότητα, απουσία μίας συνολικής πρότασης. Την ενδιαφέρει μόνο να ρίξει νερό στο μύλο της επικοινωνίας. Όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει την αποτυχημένη πολιτική της. Ανακοινώνει προσλήψεις 10.000 εκπαιδευτικών αλλά την ίδια ώρα η νέα εκπαιδευτική χρονιά θα ξεκινήσει με λιγότερους εκπαιδευτικούς», υποστήριξε ο κ. Παραστατίδης.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα της διάταξης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι «είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες μαθητές, όταν στο Μητρώο είναι μόνο 400 καθηγητές».

«Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την διατήρηση, ούτε για την αντικατάσταση εκπαιδευτικών σε παραμεθόριες περιοχές . Καμία σημαντική ρύθμιση για την ανώτατη εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στις βαρύγδουπες δηλώσεις σας περί αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Τα 11 από τα 15 άρθρα είναι τροποποιήσεις των μεταρρυθμίσεων της κ. Κεραμέως στην ανώτατη εκπαίδευση που ομολογούν την αποτυχία σας στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Είναι ειλημμένη η απόφαση σας να μειώσετε την χρηματοδότηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου προς όφελος της ιδιωτικής εκπαίδευσης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παραστατίδης.



«Πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο, πραγματική σκούπα το οποίο καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης που κάθε άρθρο και ρύθμιση του εναρμονίζεται απόλυτα αι υπηρετεί πιστά την εφαρμοζόμενη αντι-εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης», υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής, εκφράζοντας την κάθετη διαφωνία του.

Μίλησε ακόμα για «ψηφιακή κοροϊδία», και «κομπογιαννίτικα κριτήρια», σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση τάζει χάντρες σε ιθαγενείς, λέγοντας για ένα δήθεν ψηφιακό φροντιστήριο ώστε να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ την ίδια στιγμή δεν παίρνει κανένα μέτρο στήριξης των σχολείων και των μαθητών».

«Στην πραγματικότητα, πίσω από όλες αυτές τις ψηφιακές μεγαλοστομίες, βάζετε ταφόπλακα στην ολοκληρωμένη λειτουργία των σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές και στην ανάγκη να έχουν αυτά τα σχολεία όλους τους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται.

Με την ψηφιακή υποκατάσταση της ζωντανής διδασκαλίας, μπορεί να μοιάζει φανταχτερή, είναι όμως επικίνδυνη γιατί ανοίγει ο δρόμος και για νέο κλείσιμο σχολείων και περισσότερες συγχωνεύσεις», υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ και συμπλήρωσε:

«Με κομπογιαννίτικα κριτήρια καταργείται τη διαπροσωπική επαφή, υποβαθμίζεται η πρόσθετη ενισχυτική μάθηση και με μια τέτοια ψηφιακή μετάβαση θα οδηγήσετε τα παιδιά σε μορφωτική υστέρηση. Αντί να τάζετε διάφορα υποκατάστατα εκπαιδευτικά, τα οποία γεμίζουν με κέρδη τα σεντούκια των ψηφιακών ομίλων - αρπακτικών, στηρίξτε τα σχολεία με εκπαιδευτικούς μόνιμους που λείπουν και δώστε στα σχολεία χρήματα για να είναι ασφαλή και σύγχρονα».

«Το στίγμα της πολιτικής σας είναι ξεκάθαρο. Θέλετε να ανοίγουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και να κλείνουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Νομοθετείτε για να υλοποιηθεί και να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η στρατηγική σας ιδέα για ένα σχολείο που θα λειτουργεί με βάσει τις απαιτήσεις της αγοράς και με τους ιδιώτες βεβαίως να αλωνίζουνε μέσα σε αυτό», κατέληξε ο κ. Δελής .



«Το νομοσχέδιο δεν απαντά στα σημαντικά προβλήματα της εκπαίδευσης, όπως η υποχρηματοδότηση, τα εκπαιδευτικά κενά και τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών», υπογράμμισε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία «για τη διαρκή διόγκωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε βάρος της δημόσιας» , υποστηρίζοντας ότι «με κάθε νόμο της ΝΔ, η εκπαίδευση μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα» ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πρόθεσή της με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ψηφιακό φροντιστήριο είναι να υποκαταστήσει τη διδασκαλία και να εξοικονομήσει πόρους και προσωπικό, σε βάρος των μαθητών που ζουν σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές».

Μίλησε ακόμα για «παράδοση του επαγγελματικού προσανατολισμού σε οικονομικούς φορείς εκτός εκπαίδευσης, χωρίς τις αναγκαίες επιστημονικές και εκπαιδευτικές διασφαλίσεις», ενώ εξέφρασε την διαφωνία της στην κατάργηση των εξετάσεων του ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους ιατρικών και οδοντιατρικών σχολών εκτός ΕΕ και την αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων κάνοντας λόγο για ασαφή ακαδημαϊκά κριτήρια.

Έντονες επιφυλάξεις και προβληματισμούς εξέφρασε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου, τονίζοντας ότι «είναι ένα νομοσχέδιο σκούπα που σε καμία περίπτωση δεν τηρεί τους όρους καλής νομοθέτησης, περιέχει εγκληματικά λάθη ενώ με την δημιουργία κεντρικής εφαρμογής ψηφιακού περιεχομένου ανοίγουν οι κερκόπορτες για εκπαίδευση εξ αποστάσεως».

Έμφαση έδωσε στο θέμα των αναπληρωτών καθηγητών, οι οποίοι όπως είπε, «ενώ εξ ορισμού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σκοπίμως δεν μονιμοποιούνται, αντιμετωπίζοντας έτσι τεράστια προβλήματα».

Μίλησε ακόμα για ασάφειες και κενά των διατάξεων που αφορούν τόσο την ψηφιακή πλατφόρμα, όσο και τα κριτήρια επιλογής αποσπασμένων εκπαιδευτικών αλλά και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ έντονη κριτική άσκησε και για τις διατάξεις που αφορούν τις παραμεθόριες περιοχές οι οποίες μένουν ακάλυπτες, όπως είπε.

«Είναι ένα νομοσχέδιο σκούπα 119 άρθρων το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιλύει», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της ΝΙΚΗΣ, Σπυρίδων Τσιρώνης.

«Μετά την ανακοίνωση για 10.000 προσλήψεις μόνιμων καθηγητών άρχισαν οι κόφτες για προσλήψεις αναπληρωτών. Μειώνονται με τεχνητό τρόπο τα κενά και οι ελλείψεις στα σχολεία. Θα πρέπει οι αναπληρωτές να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους και όχι να αντιμετωπίζονται ως δεύτερης κατηγορίας προσωπικό», είπε ο κ. Τσιρώνης, ενώ, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των διατάξεων για το ψηφιακό σχολείο, κάνοντας λόγο για «αντιδραστικές αλλαγές και υπονόμευση του δημόσιου σχολείου».

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης, επέκρινε «τον τρόπο νομοθέτησης με Fast Track διαδικασίες», εξέφρασε προβληματισμούς για την ψηφιακή πύλη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, σημείωσε ότι «ο επαγγελματικός προσανατολισμός εγείρει ζητήματα», και τόνισε «την ανάγκη ενίσχυσης των κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς σε παραμεθόριες περιοχές».

Την «ανάγκη διευκρινήσεων ορισμένων αόριστων αναφορών για υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίζουν θέματα στο μέλλον», τόνισε ο ειδικός αγορητής των Σπαρτιατών, Θανάσης Χαλκιάς.

Μίλησε πάντως για «νομοσχέδιο που προσπαθεί να συμπληρώσει ελλείψεις», χαρακτήρισε «καλή εναλλακτική λύση την φροντιστηριακή ψηφιακή πύλη, καθώς θα λειτουργεί για όλους τους μαθητές και οι οικογένειες θα αποφύγουν το «ελντοράντο των φροντιστηρίων», εκφράζοντας παράλληλα ερωτηματικά για τη δομή και τη διαδικασία της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή αλλά και για την εμπλοκή ιδιωτικού φορέα στο μητρώο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Από την πλευρά του ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, 'Αγγελος Συρίγος, μίλησε για «ένα ερανιστικό νομοσχέδιο με μεταρρυθμιστικές διατάξεις που εκσυγχρονίζουν και ενισχύουν όλες τις βαθμίδες της δωρεάς, δημόσιας εκπαίδευσης».

Μεταξύ άλλων, έδωσε έμφαση στην επαγγελματική βοήθεια και κατάρτιση των μαθητών, στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, στην ενίσχυση της βοήθειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, στη στήριξη των παιδιών με τα πειραματικά σχολεία, στις ευεργετικές ρυθμίσεις για άτομα με άνω του 80% αναπηρία, καθώς και στην αναγνώριση πτυχίων σχολών ιατρικής και οδοντιατρικής και την ακαδημαϊκή ισοδυναμία για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από διεθνείς οργανισμούς στους οποίος μετέχει η Ελλάδα

Τόνισε ακόμα ότι «με το άρθρο 27, για πρώτη φορά δημιουργούμαι Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης στις σχολές ανώτατης επαγγελματικής κατάρτισης και στις επαγγελματικές σχολές ενώ επιλύονται κάποια πρακτικά θέματα με το άρθρο 28 που αφορούν στην αποζημίωση κάποιων ασκουμένων».

Σημαντικό χαρακτήρισε το άρθρο 69, που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης απολυτηρίου τίτλου γενικού λυκείου από τους μαθητές, ελληνικής υπηκοότητας, των ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινουπόλεως και Ίμβρου.

«Χρόνια συζητάμε ότι οι έλληνες υπήκοοι που υπηρετούν στην Κωνσταντινούπολη στην πρεσβεία ή στο προξενείο και στέλνουν τα παιδιά τους στο Ζωγράφειο, στο Ζάππειο, στη Μεγάλη του Γένους Σχολή δεν μπορούσαν να πάρουν απολυτήριο. Τώρα λύνεται το θέμα και μάλιστα αναδρομικά, τους δίνεται η δυνατότητα να λύσουν το πρόβλημα ανεξαρτήτως από το έτος λήψης του απολυτηρίου», επεσήμανε.

Τέλος, ο κ. Συρίγος σημείωσε ότι «με τις νέες ρυθμίσεις ενδυναμώνουμε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση η οποία έχει αρμοδιότητα πλέον και για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» .

