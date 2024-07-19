«Είναι δύσκολη η μέρα που ξημερώνει αύριο, είναι δύσκολη για όλους μας και το θέμα των αγνοουμένων είναι η τραγικότερη πτυχή αυτής της συνεχιζόμενης κατοχής» δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατίας στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους Αγνοούμενους, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης επισημαίνοντας ότι σύντομα θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Πρόσθεσε, ότι «αν θέλουμε πραγματικά να τιμούμε τη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς, για να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, για να υπάρχουν θεσμοί, πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, παρά τις δυσκολίες – δεν τις παραγνωρίζω, τις γνωρίζω από πρώτο χέρι – για να επαναρχίσει ο διάλογος. Και θεωρώ, στη βάση της πληροφόρησης που έχω, των δεδομένων που έχω ενώπιον μου, ότι σύντομα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν και στην ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών».

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Κομισιόν, Ναμπίλα Μασράλι τονίζει, σε ανακοίνωσή της, ότι μισό αιώνα μετά είμαστε μάρτυρες των συνεπειών των τραγικών γεγονότων του 1974. «Έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος. Σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ, παραμένει διχασμένη, γεγονός που έχει εκτεταμένες επιπτώσεις πρώτα και κύρια για τον λαό της Κύπρου» τονίζει η ίδια.

Εκφράζει παράλληλα την ελπίδα της για ένα καλύτερο μέλλον και μια ενωμένη Κύπρο, ενώ σημειώνει ότι απαιτείται επειγόντως μια πραγματική δέσμευση από όλους τους ενδιαφερόμενους, για μια ειρηνική διευθέτηση βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σημειώνει δε ότι στο πλαίσιο των γενικότερων γεωπολιτικών αλλαγών και κρίσεων, χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να καταλήξουμε σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

