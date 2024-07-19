Στη δράση που έχουν αναπτύξει οι αστυνομικές υπηρεσίες καταφέρνοντας καταλυτικά χτυπήματα σε ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο τηλεοπτικό σταθμό «Alpha», προαναγγέλλοντας «νέα, πολύ μεγάλα αποτελέσματα για την πάταξη της διαφθοράς».

«Δεν έχουμε τελειώσει. Θέλουμε η αστυνομία να σαρώσει όλα αυτά τα δίκτυα, που τα τελευταία χρόνια με Έλληνες και αλλοδαπούς έχουν εισχωρήσει μέσα στην επιχειρηματικότητα, κυρίως τη νύχτα και την εστίαση και εκβιάζουν ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν στην κυριολεξία ένα κομμάτι ψωμί. Ακριβώς για αυτό είμαστε εδώ. Όλα αυτά είναι προϊόν και αποτέλεσμα μιας δουλειάς που κάνει η Ελληνική Αστυνομία, και σας λέω ότι και τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν πολύ μεγάλα αποτελέσματα για την πάταξη της διαφθοράς», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε πως «αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια ισχυρή απόφαση να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο, βαρύ πλήγμα σε όλα αυτά. Να είστε βέβαιοι ότι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα θα έχουμε τέτοιου είδους χτυπήματα, προκειμένου να εξαλείψουμε αυτό το καρκίνωμα που υπάρχει μέσα στη δημόσια διοίκηση, αλλά και στην αγορά».

«Η αστυνομία άρχισε να δουλεύει καλά, συστηματικά, αποτελεσματικά», σημείωσε επίσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προαναγγέλλοντας την καταλυτική παρουσία της αστυνομίας στο νησί της Μυκόνου, προκειμένου να «καταργήσει όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δυσφημίζουν το νησί και αυτό είναι απόφαση μας», υπογράμμισε. Ανέφερε, επιπλέον, πως θα συνεχιστεί η έρευνα και προς αυτή την κατεύθυνση στήθηκε το ελληνικό FBI: «Οι αστυνομικοί έχουν διεισδύσει στο πλέγμα των μπράβων, των εκβιαστών, στα καύσιμα και στα λαθραία τσιγάρα».

Όσον αφορά στις εγκληματικές οργανώσεις που έχουν παρεισφρύσει και στο ποδόσφαιρο, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στις έρευνες που έκανε η ΕΛΑΣ μετά τα επεισόδια έξω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και πρόσθεσε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε όλες τις ομάδες και τα αθλήματα. «Δεν είναι οπαδικό το ζήτημα. Είναι οργανωμένοι εγκληματίες που μέσα από εκεί συγκροτούν ομάδες με τη συμμετοχή και μικρών παιδιών, τα οποία κάνουν μέλη ομάδων μπράβων, εγκληματικών οργανώσεων και τελικά τους στρατολογούν και ο καθένας από αυτούς αποκτά μια ταυτότητα και μια ισχύ, ότι είναι κάποιος, την οποία ταυτότητα από τη μια μεριά του τη χρησιμοποιεί από τη μία στο μπραβιλίκι και από την άλλη στην κερκίδα», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.