Μετά την επανεκλογή της στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι θα επικεντρωθεί στη στελέχωση του κολεγίου των Επιτρόπων της επόμενης πενταετίας και θα αποστείλει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιστολή με την οποία θα ζητά μια γυναίκα και έναν άνδρα υποψήφιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταθέσει δύο ονόματα, ενός άνδρα και μίας γυναίκας με κριτήριο, όπως είχε ο ίδιος δηλώσει σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ που «θα εξαρτάται από το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα μπορέσει να διεκδικήσει η χώρα».

Επικρατέστερο είναι το όνομα του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, λόγω της εμπειρίας του στη θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πρόσωπο στο τραπέζι έχει πέσει το όνομα της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως.



Πηγή: skai.gr

