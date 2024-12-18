Του Γιάννη Ανυφαντή

‘Ένα ακόμη παράδοξο για τη φετινή χρονιά στο ελληνικό κοινοβούλιο, συνέβη νωρίς το απόγευμα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, καθώς ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τοποθετήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στην Επιτροπή ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Νεφέλη – Μαρία Χατζηιωαννίδου έδωσε τον λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο, ωστόσο όταν αυτός ξεκίνησε να μιλάει, φάνηκε να βρίσκεται εντός του αυτοκινήτου το οποίο κινείτο.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους παρατήρησε ότι ο τρόπος που είχε τη ζώνη ασφαλείας μαρτυρούσε ότι ήταν στη θέση του οδηγού. Αμέσως στην αίθουσα της Βουλής προκλήθηκε ένταση.

«Οδηγείτε κύριε Παναγιωτόπουλε αυτή τη στιγμή», ρώτησε τον βουλευτή η προεδρεύουσα με τον ίδιο να απαντά καταφατικά. «Δε γίνεται για λόγους ασφαλείας, σας παρακαλώ. Σταματήστε στην άκρη και θα σας δοθεί ο λόγος», ανταπάντησε η κα Χατζηιωαννίδου με τον κ. Γεωργιάδη να παίρνει το λόγο. «Μιλάει ο βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ οδηγεί. Μας σας παρακαλώ πολύ, κάποια όρια επιτέλους. Βλέπω τόση ώρα, βλέπω τη ζώνη σας που είναι οδηγού», τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι δεν δέχεται να τον ακούσει και αποχώρησε από την αίθουσα.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επανασυνδέθηκε λίγο αργότερα, ζητώντας συγγνώμη και επιχειρώντας να δικαιολογηθεί πρόσθεσε: «Ήμουν έξω από το σπίτι και γι’αυτό σήκωσα το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, σας ζητάω συγγνώμη».

«Πρόκειται περί μίας αδιανόητης παραβιάσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου και μάλιστα γιατρό, που πρέπει να καταδικαστεί άμεσα από το ΣΥΡΙΖΑ και από όλα τα κόμματα. Πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα στην κοινωνία και ειδικά ενόψει των εορτών, ότι σεβόμαστε και την δική μας ζωή αλλά και τη ζωή των συμπολιτών μας την οποία ένας οδηγός που δεν έχει την προσοχή του στο αυτοκίνητο την ώρα που οδηγεί, θέτει σε κίνδυνο. Δήλωσα αμέσως ότι αποχωρώ από την αίθουσα και ότι δεν θα δεχτώ να τον ακούσω εάν δε σταματήσει να οδηγεί» είπε ο κ. Γεωργιάδης στο περιστύλιο της Βουλής, σχολιάζοντας το πρωτοφανές περιστατικό.

«Η τήρηση του κώδικα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μην κινδυνεύει η ζωή η δική μας και η ζωή των συμπολιτών μας. Το περιστατικό καταδεικνύει και ειδικά όσοι είμαστε κυβερνητικοί ή βουλευτές θα πρέπει να δίνουμε και το καλό παράδειγμα», πρόσθεσε ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σε νέες του δηλώσεις, ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έκανα λάθος, προκειμένου να είμαι συνεπής στις κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις. Ζητώ συγγνώμη. Είμαι έτοιμος να δεχθώ όποια κύρωση αντιστοιχεί στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

