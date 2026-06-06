Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου για στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου.

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης, υπογράμμισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι «ο αγώνας συνεχίζεται», ενώ ανέφερε πως η τροπολογία που κατέθεσε μαζί με στελέχη που τον στηρίζουν συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 40% κατά την ψηφοφορία.

«Η τροπολογία δεν πέρασε αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και να ανακαλεί στη μνήμη την «πρώτη φορά Αριστερά» που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν» ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.

Σημειώνεται ότι έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν κείμενο τροπολογίας, στη βασική εισήγηση του προέδρου του κόμματος, με τίτλο «όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το κείμενο υπέγραφαν οι Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργος Παναγιώτοπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης .

Κατά την εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε το κρίσιμο δίλημμα για τον ΣΥΡΙΖΑ: «Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;». Ακολούθως έδωσε τη δική του απάντηση: «Σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για "plan B". Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης». Κάλεσε, δε, τους συντρόφους του να «αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Σας καλώ να εργαστούμε για αυτήν την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς. Και μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».

«H αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ που «επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας την κοινωνική απαίτηση, κάτι που αποτελεί ιστορικό λάθος», αλλά και στη Νέα Αριστερά που «αδικαιολόγητα δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής».

Τέλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας: «Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζοφερή καθημερινότητα με τη διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση της υπαίθρου, στερούν την ελπίδα. Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών τόσο "άριστη" είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες, να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της. Μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια κοινωνία φτωχών εργαζόμενων, με την ανεργία να αυξάνεται, με την επισφάλεια των εργαζόμενων να διευρύνεται, με τη δημόσια υγεία και παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους».

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Ευθεία απάντηση στο δίλημμα που έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής ο Παύλος Πολάκης, διαφωνώντας με τη λογική της συμπόρευσης με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. «Το δίλημμα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα. Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του, τόνισε την ανάγκη για μια «συντεταγμένη πορεία» του κόμματος, όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνεργασίες και πρότεινε να κληθεί η ΕΛΑΣ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 με σκοπό να κουβεντιάσουν πάνω σε ένα «πρόγραμμα συνεργασίας». Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει ακούσει την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού για πολλά θέματα, όπως είναι ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ ή η τιμή του πετρελαίου. Ξεκαθάρισε ότι όποια κουβέντα πρέπει να γίνει πάνω σε συγκεκριμένα σημεία και όχι να απαιτείται από τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάνε σε ένα κόμμα κατά μόνας και «ό,τι προαιρείσθε».

Τέλος, ο Π. Πολάκης δήλωσε υπερήφανος για πολλά πράγματα που γίνανε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ '15-‘19, όχι όμως και για την περίοδο '19-'23, καταλογίζοντας στο κόμμα ότι δεν έκανε ικανοποιητική αντιπολίτευση απέναντι στα σκάνδαλα και στη στάση που κράτησε η κυβέρνηση στην πανδημία.

Η τροπολογία που κατατέθηκε από 6 μέλη της ΠΓ

Στο κείμενο που υπεγράφη από τους Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργος Παναγιώτοπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης αναφέρεται: «Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στην επόμενη ημέρα σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, συμμετέχοντας στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών ή "δανεισμού στελεχών"».

Ακολούθως προτείνουν οδικό χάρτη για την ακύρωση της απομόνωσης και της δημοσκοπικής κατάρρευσης: τη συγκρότηση "στρογγυλού" τραπεζιού συντεταγμένων δυνάμεων για τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύθηκαν μαζί μας στη διακυβέρνηση 2015-2019».

Ακολούθως για την εξασφάλιση μίας ισχυρής παρουσίας πρότειναν:

Συγκρότηση και λειτουργία Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό που θα αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη

Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

Πηγή: skai.gr

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