Δένδιας: Νέες δυνατότητες στο κρίσιμο επιχειρησιακό θέατρο του κυβερνοπολέμου και των πληροφοριών των επιχειρήσεων

Τη σημασία της Μονάδας «1864», η οποία μαζί με τις νεοσύστατες Μονάδες Ηλεκτρονικών Πληροφοριών («Μονάδα 1821») και Διαστημικών Εφαρμογών («Μονάδα 1912»), «φιλοδοξεί να φέρει την πατρίδα μας σε μια νέα εποχή» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, στην τελετή θεμελίωσης του υπό ανέγερση κτιρίου της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ, στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου».

«Θα έχουμε νέες δυνατότητες στο κρίσιμο επιχειρησιακό θέατρο του κυβερνοπολέμου και των πληροφοριών των επιχειρήσεων» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Κατά την τελετή του νέου κτιρίου της Ειδικής Μονάδας Κυβερνοχώρου που κατασκευάζεται με δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τον πρωτοπρεσβύτερο συνταγματάρχη Νεκτάριο Μαρκάκη και ακολούθησε τοποθέτηση θεμέλιας πλάκας.

Στην τελετή παρευρέθησαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, η βουλευτής Σεβαστή Βολουδάκη, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα Γεώργιος Τσούνης, ο δωρητής και ιδρυτής του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» Αθανάσιος Λασκαρίδης, η πρόεδρος του Ιδρύματος «Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη» Εύη Λαζού - Λασκαρίδη, ο πρόεδρος του κοινωφελούς ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη» υποναύαρχος επί τιμή Παναγιώτης Λασκαρίδης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ Ιωάννης Μυτιληναίος.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, καθώς επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.

Στην ομιλία του ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι σκοπός «δεν είναι απλώς η υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, αλλά συνολικά του ευρύτερου ελληνικού δημόσιου τομέα, αν θέλετε της ελληνικής κοινωνίας, από τις απειλές της εποχής που ζούμε».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, επισήμανε ότι «η ευρύτερη κατάσταση της ασφάλειας, υποχρεώνει την Ελλάδα να επανεξετάσει τα μέχρι τώρα δεδομένα δόγματά της επί δεκαετίες».

«Πριν από λίγες ημέρες», συνέχισε, «αφού είχε παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, παρουσίασα στη Βουλή των Ελλήνων τη Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων για τα επόμενα 12 χρόνια (2024 -2035), που αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της μεγάλης μας μεταρρύθμισης, της "Ατζέντας 2030". Της μεγαλύτερης, όπως είπε ο πρωθυπουργός, μεταρρύθμισης στη σύγχρονη ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Και τολμώ να πω, μετά λόγου γνώσεως, ότι όταν ολοκληρωθεί η "Ατζέντα 2030" ο Ελληνισμός θα παρατάσσει πλέον τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ιστορία του» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Μέρος αυτής της μεταρρύθμισης είναι και η σύσταση και η λειτουργία της Μονάδας που θα στεγαστεί στο κτίριο που σήμερα θεμελιώνουμε. Θα ήθελα, επίσης, με την ευκαιρία αυτή να προβάλω μια ακόμα δωρεά του κ. Θανάση Λασκαρίδη σαν παράδειγμα. Σύγχρονοι ευεργέτες έχουν αγκαλιάσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνέχεια μιας διαχρονικής παράδοσης του Ελληνισμού, που όμως για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, τις προηγούμενες δεκαετίες είχε παρουσιάσει σημεία κόπωσης» συμπλήρωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις δωρεές στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας είπε ότι για το 2024 «θα υπερβούν τα 26 εκατ. ευρώ» ενώ το σύνολο των δωρεών τον προηγούμενο χρόνο ήταν 234.000 ευρώ.

«Ήδη, αυτή η αύξηση θεωρούμε ότι είναι μια στήριξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ελπίζουμε ότι το 2025 θα υπερβούμε αυτό το όριο» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

«Ήδη, έδωσα εντολή να δημιουργηθεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών μια Ειδική Υποδιεύθυνση που να χειρίζεται τις δωρεές. Διότι ξέρετε ότι το ελληνικό Δημόσιο είναι συνήθως δύσκολος δωρεοδόχος. Ταλαιπωρεί ακόμα και τον δωρητή. Η διαδικασία μέσα από το υπουργείο Οικονομικών και την ελληνική γραφειοκρατία πολλές φορές είναι κοπιώδης και δοκιμάζει την πρόθεση του δωρητή» διευκρίνισε ο κ. Δένδιας.

Από την άλλη, υπογράμμισε ότι «έχουμε μια κοινωνία που στέκεται πίσω από τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Σημείωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία «των 260 συναδέλφων στη Βουλή των Ελλήνων» ψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, «όχι ως ψήφο εμπιστοσύνης στη δική μας κυβέρνηση, αλλά ως στήριξη στην προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων, στήριξη στην άμυνα της χώρας μας».

Αναφερόμενος στον κ. Λασκαρίδη, είπε ότι η πατρίδα «καταβάλει κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο ενός πολύ στενού, πρέπει να πω, δημοσιονομικού πλαισίου, για να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Και κάθε δωρεά, κάθε προσφορά, που συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν είναι απλώς καλοδεχούμενη. Τολμώ να πω είναι απολύτως απαραίτητη για εμάς».

Εξέφρασε, τέλος, «τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη» του ιδίου και της ηγεσίας, «αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων στο σύνολό τους, για την πράξη εθνικής ευθύνης».

Πηγή: skai.gr

