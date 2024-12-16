Βουλή: Tροπολογία για αναστολή της κομματική χρηματοδότηση στους Σπαρτιάτες

Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών που εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης στους Σπαρτιάτες.

Καθώς ο Άρειος Πάγος είχε απαγορεύσει τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις Ευρωεκλογές θεωρώντας ως πραγματικό ηγέτη τους τον καταδικασθέντα Ηλία Κασιδιάρη, η τροπολογία επί της ουσίας δίνει τη δυνατότητα στην Ολομέλεια της Βουλής να αναστείλει την κρατική χρηματοδότηση.

Στην τροπολογία ειδικότερα, ορίζεται και ότι κόμμα το οποίο δε λαμβάνει μέρος σε εκλογές δε δύναται να λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση και με ειδική διάταξη ζητείται η επιστροφή σχετικών δαπανών που έχουν καταβληθεί "αχρεωστήτως".

Κόντης εναντίον ΠΑΣΟΚ

Υπενθυμίζεται πως απάντηση στη αναφορά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, σχετική με την επιχορήγηση προς τους «Σπαρτιάτες», επεφύλασσε στην καταληκτική του ομιλία, για τον προϋπολογισμό του 2025, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των «Σπαρτιατών» Ιωάννης Κόντης.

Ο βουλευτής ανέγνωσε έναν μακρύ κατάλογο με τα «σκάνδαλα» της εποχής ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να διεκδικήσει, τα χρήματα που «λεηλατήθηκαν».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, μιλώντας στη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, δήλωσε ότι τα οικονομικά είναι «γαλαντόμα» στους «Σπαρτιάτες» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δίνει δικαίωμα στους υπόδικους, με πραγματικό αρχηγό τον Κασιδιάρη» γιατί ο προϋπολογισμός εμπεριέχει μέσα του τα χρήματα για τους «Σπαρτιάτες», ενώ εδώ και οκτώ μήνες έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση στην οποία αναγνωρίζεται ως πραγματικός αρχηγός ο Κασιδιάρης. «Αυτό είναι ένα όνειδος που θα σας ακολουθεί πάντα, ότι τα χρήματα του ελληνικού λαού, 1 εκατομμύριο μετά την απόφαση, 1.700.000 συνολικά -και πόσα ακόμα;- διατίθενται για τους σκοπούς ενός καταδικασμένου εγκληματία», είχε δηλώσει ο κ. Δουδωνής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των «Σπαρτιατών» Ιωάννης Κόντης ανέφερε λοιπόν σήμερα ότι το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να διεκδικήσει τα χρήματα που έχασε το ελληνικό δημόσια από τα σκάνδαλα και τις «κλοπές» του ΠΑΣΟΚ. «Εμείς θα χαρούμε να μην πάρουμε επιχορήγηση, αν το ΠΑΣΟΚ αρχίσει να επιστρέφει τα χρήματα που έχουν κλαπεί. Δεν είμαστε από παρθενογένεση. Δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε αυτά», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των «Σπαρτιατών» και ανέγνωσε μια σειρά υποθέσεων-"σκανδάλων", όπως είπε, της περιόδου του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και «το σκάνδαλο Τόμπρα», για το οποίο ο κ. Κόντης σχολίασε ότι «ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σημαία τις παρακολουθήσεις σήμερα, έχει ξεχάσει τον Τόμπρα, ο οποίος, με βούλευμα έχει αποδειχθεί, υπέκλεπτε τους πάντες».

«Να μας πει το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά πως θα τα ξεπληρώσει. Δεν θα έρχεστε κύριοι να εγκαλείτε εμάς ενώ είστε πρωτοπόροι στην κλοπή, στη ληστεία, με τις πολιτικές κωλοτούμπες σας», είπε ο κ. Κόντης και πρόσθεσε ότι "ο ελληνικός λαός ζητάει πίσω τα δισεκατομμύρια που έκλεψε το ΠΑΣΟΚ, δεν τα ξεχνάει, έστω και αν άλλαξε το κόμμα ΑΦΜ, που ηθικά όμως παραμένει ίδιο".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.