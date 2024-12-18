Κικίλιας: Αναβαθμίζουμε το 112, πρώτη φορά μετά το 2014

Υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη, σε ειδική εκδήλωση η σύμβαση για την αναβάθμιση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, έργο ύψους 17,5 εκ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης Επόμενης Γενιάς (112 - Next Generation Emergency Call Management System), το οποίο θα παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες (πχ ακριβές σύστημα γεωεντοπισμού, βιντεοκλήση, silent button, υπηρεσίες προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ κ.α.), κατατάσσοντας την Ελλάδα σε χώρα υψηλής κατηγορίας ασφάλειας των πολιτών.

«Πέντε χρόνια πριν, με προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενεργοποιήθηκε το hardware και το software του 112, τεχνολογίας 2014, το οποίο για λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν, δεν είχε ποτέ ενεργοποιηθεί» ανέφερε στην ομιλία του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια πολύ σημαντική αναβάθμιση του πολύτιμου εργαλείου 112- την πρώτη αναβάθμιση που γίνεται από το 2014- με λειτουργίες και δυνατότητες συμβατές με τις σύγχρονες τεχνολογίες της νέας εποχής.

Με την δράση αυτή αναβαθμίζεται:

Η δυνατότητα πολυκαναλικής επικοινωνίας με όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η συνεργασία της Μονάδας 5 του Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους Φορείς Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών σε όλη την επικράτεια

Το περιβάλλον επικοινωνίας, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο και στις ανάγκες των ΑμεΑ.

Το λογισμικό θα υποστηρίζει μεταξύ άλλων:

Ανοικτά/Τυπικά πρωτόκολλα επικοινωνίας και πλήρη αμφίδρομη διασύνδεση με υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα διαχείρισης περιστατικών των φορέων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές.

Δημιουργία νέων συστημάτων άμεσης διασύνδεσης με τους άλλους φορείς (Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Λιμενικό Σώμα) για την συντονισμένη διαχείριση περιστατικών.

Ενδεικτικά, το 112 Next Generation θα υποστηρίζει υπηρεσίες γεωεντοπισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεγάλων κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας, λειτουργικότητες μέσω κινητών τερματικών (έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablet), επικοινωνία σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου κινητής, αλλά μόνο ασύρματο δίκτυο, σιωπηλή αναγγελία περιστατικού (Silent button) σε έκτακτες καταστάσεις (πχ. ομηρεία), οδηγίες προστασίας ακόμα και όταν ο χρήστης βρίσκεται εκτός δικτύου.

Ακολουθούν δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (αναθέτουσα αρχή του έργου), Σταύρου Ασθενίδη, του Διευθυντή ICT του Ομίλου ΟΤΕ, Λυκούργου Αντωνόπουλου, του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρου Βάγια και του Εκπροσώπου του 112, Ανθυποπυραγού Καζούκα Βασίλη.

Αναλυτικά ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε τα εξής:

«Πέντε χρόνια πριν, με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενεργοποιήθηκε το hardware και το software του 112, τεχνολογίας 2014, το οποίο για λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν, δεν είχε ποτέ ενεργοποιηθεί. Ένα εργαλείο για το έκτακτο, ένα ευρωπαϊκό εργαλείο, ενσωματώθηκε στην φαρέτρα της Πολιτικής Προστασίας, παρείχε έγκαιρη προειδοποίηση στους συμπολίτες μας, προστάτευσε και έσωσε ανθρώπινες ζωές. Χαίρομαι που μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος και στα πλαίσια του ΑΙΓΙΣ υλοποιούμε την αναβάθμιση αυτού του εργαλείου, σε μια νέα εποχή που θα βρίσκεται στο cloud, θα παρέχει υπηρεσίες και για ΑΜΕΑ, θα έχει silent button σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ομηρίας, θα είναι διαλειτουργικό και άρα θα συνδέει το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία με την Αστυνομία, το Λιμενικό και της Ένοπλες Δυνάμεις. Το αναβαθμισμένο 112 θα έχει επιπλέον δυνατότητες συμβατότητας με τη νέα τεχνολογία και θα δίνει τη δυνατότητα διαδραστικότητας των πολιτών προς τις Υπηρεσίες και των Υπηρεσιών μεταξύ τους- σχεδιάζοντας ακριβώς μέσα από κλειστές πηγές και ανοιχτές πηγές την αντιμετώπιση ενός έκτακτου συμβάντος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ συνεχίζει και υλοποιείται με αυτούς τους ρυθμούς και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κοινωνία της Πληροφορίας για την συνεργασία καθότι όπως βλέπετε το ένα έργο παραδίδεται μετά το άλλο».

Με τη σειρά του ο Σταύρος Ασθενίδης επισήμανε πως:

«Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, στον Υπουργό για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει στην υλοποίηση των έργων. Εμείς στην Κοινωνία της Πληροφορίας είμαστε πολύ χαρούμενοι που παραδίδουμε ακόμα μια σύμβαση προς υλοποίηση, η οποία έχει τεράστια σημασία για την προστασία του πολίτη. Είναι νομίζω εκ των ων ουκ άνευ ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε το έργο να υλοποιηθεί έγκαιρα, ποιοτικά ώστε να παραδοθεί προς χρήση από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία και να βάλει το 112 σε μια νέα τεχνολογικά εποχή, που με όλες τις προδιαγραφές οι οποίες έχουν τεθεί, θα είναι ανοιχτό σε κάθε νέα τεχνολογία, έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται και να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό για την προστασία του πολίτη».

Και ο Λυκούργος Αντωνόπουλος είπε πως:

«Είμαστε χαρούμενοι που ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσα από την αναβάθμιση του 112, συμβάλλει σημαντικά στην ψηφιακοποίηση των πιο νευραλγικών υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας. Το έργο αυτό ενισχύει το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων, μέσω της υιοθέτησης και αξιοποίησης τεχνολογιών επόμενης γενιάς. Χάρη στο μέγεθος και στην τεχνογνωσία μας, θα ολοκληρώσουμε με επιτυχία και εντός χρονοδιαγράμματος ένα έργο που θα βοηθήσει τη χώρα μας να πρωτοστατήσει στην ασφάλεια των πολιτών αλλά και των ξένων επισκεπτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Αντίστοιχα, ο Θεόδωρος Βαγιάς επισήμανε: «Η αναβάθμιση αυτή ενισχύει το επίπεδο επικοινωνίας των πολιτών με το 112, αλλά και επιχειρησιακά για εμάς που θέλουμε την πληροφορία, όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη με τα μέσα που θα διατίθενται πλέον για να κάνουμε την καλύτερη κινητοποίηση, πάντα προς όφελος των συμπολιτών μας».

Τέλος, ο Βασίλης Καζούκας ανέφερε: «Με την σημερινή υπογραφή της σχετικής συμβάσεως η χωρά μας βάζει τα θεμέλια για την τεχνολογική αναβάθμιση του Πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 και την ενίσχυση της υφιστάμενης πολυκαναλικής επικοινωνίας που ήδη παρέχει σε εθνικό επίπεδο. Ο Πανευρωπαϊκός Αριθμός 112 είναι το μεγαλύτερο κέντρο αναγγελίας περιστατικών στην Ελλάδα παρέχοντας υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο. Δέχεται καθημερινά πάνω από 10.000 κλήσεις και έχει την δυνατότητα επικοινωνίας εκτός από κλήσεις με SMS. MMS, email καθώς και από οχήματα που έχουν ενσωματωμένη την τεχνολογία ecall. Επίσης εντός του 2025 και πριν την αντιπυρική θα διαθέτουμε μια πρώτη έκδοση του υποσυστήματος βιντεοκλήσεων στο πλαίσιο της μερικής αναβάθμισης και στοχευμένων ενεργειών που στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Πρόκειται συνεπώς για μια εξέλιξη που δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό άλμα, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του μηχανισμού αναγγελίας περιστατικών. Μέσω αυτής θα ενισχυθεί η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, ενώ παράλληλα θα διαθέσει νέα εργαλεία στους φορείς αντιμετώπισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης».

