Βουλή: Κατατέθηκαν οι παρεμβάσεις για τις τράπεζες, οι ρυθμίσεις για τη φαρμακευτική δαπάνη των χαμηλοσυνταξιούχων

Κατατέθηκαν στη Βουλή οι τροπολογίες με τις οποίες θεσπίζονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τις τράπεζες, τη φαρμακευτική δαπάνη των χαμηλοσυνταξιούχων και το επίδομα επικινδυνότητας των στελεχών των Ένοπλών Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σε εξειδίκευση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τις τράπεζες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, προχώρησε τη Δευτέρα ο Κωστής Χατζηδάκης.

Τα μέτρα αναλυτικά όπως παρουσιάστηκαν στο ΥΠΕΘΟ

Επιπλέον, στις τροπολογίες, που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων μεταφορών», εντάχθηκαν διατάξεις για την παράταση της αναστολής ΕΝΦΙΑ και αναγκαστικών πράξεων για τους πυρόπληκτους της Αττικής καθώς και ρύθμιση για την παράταση των προθεσμιών των καταληκτικών ημερομηνιών ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ακίνητη περιουσία για τη χορήγηση Golden Visa.

Αναλυτικά στις ρυθμίσεις για τις τράπεζες προβλέπεται:

Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web-banking και mobile-banking. Η διάταξη αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες.

προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web-banking και mobile-banking. Η διάταξη αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες. Καθιέρωση μέγιστου ύψους χρέωσης 0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), για ποσά έως 5.000€ ανά έμβασμα , για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες , μεταξύ τραπεζών εντός Ελλάδας. Αφορά τόσο απλά εμβάσματα, όσο και άμεσες μεταφορές πίστωσης (SEPA). Πρόκειται για μείωση του κόστους προμηθειών από 50% έως και 80% αναλόγως την τράπεζα και το είδος εμβάσματος (από 2,5 έως 5 ευρώ που κοστίζει σήμερα). Σημειώνεται ότι από τις αρχές του νέου έτους, βάσει του κανονισμού 2024/88, προβλέπεται η ισοδύναμη επιβάρυνση των άμεσων μεταφορών πίστωσης με τις απλές μεταφορές πίστωσης.

0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), , για , μεταξύ τραπεζών εντός Ελλάδας. Αφορά τόσο απλά εμβάσματα, όσο και άμεσες μεταφορές πίστωσης (SEPA). Πρόκειται για μείωση του κόστους προμηθειών από 50% έως και 80% αναλόγως την τράπεζα και το είδος εμβάσματος (από 2,5 έως 5 ευρώ που κοστίζει σήμερα). Σημειώνεται ότι από τις αρχές του νέου έτους, βάσει του κανονισμού 2024/88, προβλέπεται η ισοδύναμη επιβάρυνση των άμεσων μεταφορών πίστωσης με τις απλές μεταφορές πίστωσης. M ηδενικές χρεώσεις για ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος . Σημειώνεται ότι σήμερα οι αντίστοιχες χρεώσεις ανέρχονται από 0-3 ευρώ ανά συναλλαγή .

. Σημειώνεται ότι σήμερα οι αντίστοιχες χρεώσεις ανέρχονται από . Μηδενικές χρεώσεις για ερώτηση υπολοίπου σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλη τη χώρα (σήμερα το κόστος ανέρχεται σε 0,2 ευρώ ).

σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλη τη χώρα (σήμερα το κόστος ανέρχεται σε ). Μηδενική χρέωση για φόρτιση έως 100 ευρώ προπληρωμένων καρτών (από περίπου 1 ευρώ σήμερα).

έως 100 ευρώ (από περίπου 1 ευρώ σήμερα). Επέκταση της μείωσης κατά 50% των προμηθειών για αγορές από 10 ευρώ μέσω POS στην λεγόμενη «Μικρή Λιανική» στα 20 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η έναρξη ισχύος των παραπάνω τοποθετείται ένα μήνα μετά τη σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης, με άλλες διατάξεις προβλέπεται:

Η άρση των περιορισμών στη χρηματοδότηση από τις εταιρείες πιστώσεων (servicers) οι οποίες θα μπορούν να χορηγούν δάνεια και κάθε είδους πιστώσεις- όπως κάνουν οι τράπεζες. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η πρόσβαση σε δανεισμό. Υπενθυμίζεται ότι για φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται ήδη η χορήγηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ή η παροχή δανείων για αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανείου. Η νέα ρύθμιση αφορά την παροχή κάθε είδους δανείου ή πίστωσης και στις επιχειρήσεις, καθώς θα επιτρέπεται η χορήγηση δανείων ανεξάρτητα εάν το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δάνειο σε καθεστώς ρύθμισης ή σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση της δανειοληπτικής επιχείρησης.

οι οποίες θα μπορούν να χορηγούν δάνεια και κάθε είδους πιστώσεις- όπως κάνουν οι τράπεζες. Στόχος είναι και η πρόσβαση σε δανεισμό. Υπενθυμίζεται ότι για φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται ήδη η χορήγηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ή η παροχή δανείων για αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανείου. Η νέα ρύθμιση αφορά την παροχή κάθε είδους δανείου ή πίστωσης και στις επιχειρήσεις, καθώς θα επιτρέπεται η χορήγηση δανείων ανεξάρτητα εάν το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δάνειο σε καθεστώς ρύθμισης ή σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση της δανειοληπτικής επιχείρησης. Ο διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ για κενά διαμερίσματα και μονοκατοικίες που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι τράπεζες και οι servicers, ώστε να διοχετευτούν στην αγορά. Αφορά τον ΕΝΦΙΑ του 2026, 2027 και 2028. Σημειώνεται ότι η προσαύξηση δεν υπολογίζεται, εάν το κτίσμα ήταν μισθωμένο για τουλάχιστον 6 μήνες εντός του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας.

Στις υπόλοιπες διατάξεις που περιλαμβάνονται αναφέρονται τα εξής:

Αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναμορφώνεται το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας σε «επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας» για 153. 240 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής. Το επίδομα από 1η Ιουλίου 2025 προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ μηνιαίως .

για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής. . Επεκτείνεται η απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη και των συνταξιούχων που θα δικαιούνταν την παροχή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) εάν είχαν καταστεί συνταξιούχοι κατά το τελευταίο έτος καταβολής του (2019) . Η επέκταση που αφορά 132.000 χαμηλοσυνταξιούχους τίθεται σε ισχύ από 1η Μαρτίου 2025.

στη φαρμακευτική δαπάνη και των συνταξιούχων που θα δικαιούνταν την παροχή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) εάν είχαν . Η επέκταση που αφορά τίθεται σε ισχύ από 1η Μαρτίου 2025. Παρατείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και για το 2025 των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23 ης και 24 ης Ιουλίου 2018 . Περαιτέρω, για τις ίδιες περιπτώσεις παρατείνεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2025 η αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών .

των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές . Περαιτέρω, για τις ίδιες περιπτώσεις . Δίνεται δίμηνη παράταση έως την 28η Φεβρουαρίου 2025 της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για την απόκτηση άδειας διαμονής (Golden Visa). Η παράταση αυτή αφορά σε διαδικασίες που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και που λόγω επιμέρους προϋποθέσεων έχουν καθυστερήσει ενώ βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση τους.

της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για την απόκτηση άδειας διαμονής (Golden Visa). Η παράταση αυτή αφορά σε διαδικασίες που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και που λόγω επιμέρους προϋποθέσεων έχουν καθυστερήσει ενώ βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση τους. Παράταση έως την 31η Μαρτίου 2025 για την εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης και έκδοσης των σχετικών πρακτικών έως την 31η Μαΐου 2025 από την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, ολοκληρώνοντας έτσι την εξέταση εκκρεμών υποθέσεων που έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει. Διευκρινίζεται ότι νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί και η επιτροπή είναι υποχρεωμένη μέχρι 31η Μαρτίου να ολοκληρώσει τις εργασίες της καθώς εισάγεται πλέον άλλος τρόπος διαχείρισης των υποθέσεων αυτών από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.