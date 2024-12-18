Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια της Βουλής, η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν όλα τα κόμματα, πλην ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Η υπόθεση αφορά μήνυση δικηγόρου κατά της κ. Κωνσταντοπούλου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, απειλής έργω και λόγω, εξύβρισης, κατά τη διάρκεια της δίκης στον Άρειο Πάγο του Επαμεινώνδα Κορκονέα για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπολου.

