Συνάντηση υπουργού Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκου με τον Μάριο Ντράγκι

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε στο πλαίσιο του 29ου Annual Government Roundtable που διοργανώνει ο Economist με τον πρώην πρόεδρο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.

Σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός αναφέρει:

«Στο περιθώριο του του 29ου Annual Government Roundtable) είχα τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής συζήτησης με τον πρόεδρο Ντράγκι. Η πρόσφατη έκθεση Ντράγκι αποτελεί οδικό χάρτη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές ιδέες -για την ενίσχυση της βιομηχανίας, της καινοτομίας και των παραγωγικών επενδύσεων- βρίσκονται στον πυρήνα του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, στόχο στον οποίο συμβάλλουμε ως υπουργείο Ανάπτυξης με σχέδιο και πράξεις».

Πηγή: skai.gr

