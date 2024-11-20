Του Γιάννη Ανυφαντή

Επισήμως εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς, με την διαγραφή του πρώην πρωθυπουργό να ανακοινώνεται πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως γνωστοποίησε στο Σώμα ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς, «ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, μας ενημερώνει ότι ο βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Η «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα αριθμεί πλέον 155 βουλευτές, με τους ανεξάρτητους να ανέρχονται σε 19 (τρεις πρώην βουλευτές της ΝΔ, τέσσερις του ΣΥΡΙΖΑ, έναν του ΠΑΣΟΚ, έναν της Ελληνικής Λύσης, επτά των Σπαρτιατών και δύο της Πλεύσης Ελευθερίας).



