Αντώνης Σαμαράς: «Η διαγραφή μου ήταν προαποφασισμένη»

«Προαποφασισμένη» χαρακτήρισε την κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον διαγράψει από την ΝΔ ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας ετέθη εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Προσερχόμενος το απόγευμα της Δευτέρας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Koλούμπια ερωτηθείς σχετικά με τη διαγραφή του από την ΝΔ δήλωσε στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ: «Όλα αυτά που είπα στην συνέντευξη μου τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Προφανώς, η διαγραφή μου ήταν προαποφασισμένη».

Ο κ. Σαμαράς απέφυγε να απαντήσει για τη σεναριολογία περί δημιουργίας ενός νέου κόμματος και για το ποιες θα είναι οι κινήσεις του στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.