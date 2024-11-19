Αντώνης Σαμαράς: Ομόφωνα εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας ετέθη εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ο πρώην πρόεδρός του και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.



Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε υπό την προεδρία του Γιάννη Τραγάκη, με μέλη τους Σταύρο Καλαφάτη, Κώστα Τσιάρα, Θανάση Δαβάκη, Θεόδωρο Καράογλου. Δεν υπήρξαν ενστάσεις, ενώ δεν έγινε ιδιαίτερη συζήτηση.

Η απόφαση παραπέμπεται στο γραφείο του προέδρου της ΝΔ και αύριο Τετάρτη θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα και τη γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Μαρία Συρεγγέλα.

Τελεία και παύλα στην υπόθεση Σαμαρά βάζει πάντως η κυβέρνηση, προχωρώντας στην επόμενη μέρα και κλείνοντας κάθε σενάριο κινδυνολογίας που ανέκυψε από τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού από τη ΝΔ.

Το ένα μετά το άλλο, τα γαλάζια στελέχη, ακόμη και εκείνα που στο παρελθόν βρέθηκαν κοντά στον Μεσσήνιο πρωθυπουργό, διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν «απόνερα» της διαγραφής στο εσωτερικό του κόμματος και εκτιμώντας ότι και δεν θα υπάρξουν. «Οι βουλευτές της ΝΔ ανήκουν σε παράταξη, όχι σε πρόσωπα» ανέφερε κοινοβουλευτική πηγή, που στο παρελθόν συνεργάστηκε στενά με τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Bloomberg με τίτλο «The New Era of Greek Banking» εξέπεμψε το μήνυμα ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι σταθερή, ένω έσπευσε να κλείσει και τα σενάρια που συζητήθηκαν ως ενδεχόμενο, της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Επανέλαβε δε, τη δέσμευσή του η διεξαγωγή των εκλογών να γίνει στην ώρα της, το 2027. «Έχουμε 2,5 χρόνια βάσει της λαϊκής εντολής για να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι έτσι «δεν χρειάζεται να μπούμε σε συζητήσεις για περίπλοκες πολιτικές συμμαχίες».



«Το τελευταίο που θέλουμε είναι να παίξουμε με την κυβερνητική σταθερότητα» επεσήμανε χαρακτηρίζοντας λυπηρή και "μια κι έξω" την απόφαση διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού, την οποία όπως είπε «την αφήνουμε πίσω μας».

