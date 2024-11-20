Το debate μεταξύ των τεσσάρων υποψήφιων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ θα μεταδώσει ζωντανά απόψε το skai.gr. Παράλληλα, το skai.gr θα καλύψει την τηλεμαχία με συνεχή ροή, ενημέρωση λεπτό προς λεπτό και με live blog.

To debate θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα έχει συνολική διάρκεια 180'.

Tις ερωτήσεις στους υποψηφίους θα υποβάλουν οι δημοσιογράφοι Απόστολος Μαγγηριάδης και Χριστίνα Βίδου.

Οι τέσσερις υποψήφιοι, Απόστολος Γκλέτσος, Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Νικόλας Φαραντούρης συμφώνησαν να αναπτύξουν τις θέσεις τους σε τέσσερις θεματικές ενότητες.

-Οικονομία

-Κλιματική κρίση

-Κοινωνικό κράτος/Κόμμα-οργάνωση

-Εξωτερική πολιτική

Τα χαρακτηριστικά του debate

Κάθε δημοσιογραφική ερώτηση, σε ό,τι αφορά τις τέσσερις θεματικές ενότητες, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30’’ και η διάρκεια κάθε απάντησης τα 120”.

Οι Απόστολος Μαγγηριάδης και Χριστίνα Βίδου θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής follow up ερωτήσεων σε καθέναν από τους τέσσερις υποψηφίους. Κάθε ερώτηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15’’ και κάθε απάντηση τα 60’’.

Η τηλεμαχία θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του προσωπικού οράματος του κάθε υποψηφίου.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο προοδευτικός κόσμος να δώσει ηχηρή απάντηση στα σχέδια της διαπλοκής για δημιουργία νέου κόμματος

Στο μεταξύ με ανακοίνωσή της η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε μαζική συμμετοχή στις κάλπες της Κυριακής εξαπολύοντας βολές για το υπό ίδρυση κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, το οποίο – όπως αναφέρει – χωρίς να το κατονομάσει «δεν θα έχει καμία σχέση με την Αριστερά, θα χρησιμεύσει ως μπαλαντέρ στο πολιτικό σύστημα και στα σχέδια εκτροπής, ώστε να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή».

«Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την υπόθεση στα χέρια του για την ενίσχυση της ευρύτερης Αριστεράς και την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης. Για άλλη μια φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα χαλάσει τα σχέδια της διαπλοκής. Το μήνυμα που στέλνουν τα διάφορα payrolls, η οικονομική ολιγαρχία, τα παραθεσμικά κέντρα, θα προσκρούσει στη μαζική συμμετοχή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές για την προεδρία του κόμματος» αναφέρει.

Όπως σημειώνει η Π.Γ. «με τη μαζική τους συμμετοχή στην κάλπη της προεδρικής εκλογής οι αριστεροί, προοδευτικοί πολίτες θα δώσουν την πιο ηχηρή απάντηση σε όσους απεργάζονται σχέδια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 24 Νοεμβρίου, ο αριστερός, προοδευτικός, δημοκρατικός κόσμος πρέπει θα δώσει και μια ηχηρή απάντηση στα σχέδια της διαπλοκής, για δημιουργία ενός νέου κόμματος, που δεν θα έχει καμία σχέση με την Αριστερά. Αλλά που, αντίθετα, θα χρησιμεύσει ως μπαλαντέρ στο πολιτικό σύστημα και στα σχέδια εκτροπής, ώστε να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, όπως ο λαός καθόρισε με την ψήφου του».

«Καλούμε κάθε αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό πολίτη, τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξε το κόμμα σε διάφορες περιόδους, τον κόσμο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του προοδευτικού κέντρου, να συμμετάσχει μαζικά και ενεργά στις κάλπες, στις 24 Νοεμβρίου και, αν χρειαστεί δεύτερος γύρος, την 1η Δεκεμβρίου. Για να δώσει δύναμη στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το κόμμα που σταθερά αγωνίζεται για τα συμφέροντα, τις ελπίδες και τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας. Για να στηρίξει την προοδευτική αντεπίθεση και την προοδευτική αλλαγή που έχει επειγόντως ανάγκη ο τόπος» προσθέτει.

Αναγνωρίζοντας παράλληλα «τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην Αυγή και το Κόκκινο» ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «καλεί όλους και όλες που θα προσέλθουν στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου, να στηρίξουν οικονομικά και να ενισχύσουν την εφημερίδα και το ραδιόφωνο του κόμματος».

Δηλώνει ακόμη πως «παρά τα σχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά και συγκροτημένα να παλεύει για τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και να στέκεται εμπόδιο στα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης που επαίρεται για δήθεν «οικονομικά θαύματα», τη στιγμή που οι πολίτες πλήττονται όλο και περισσότερο από την ακρίβεια, την κερδοσκοπία, την αύξηση των τιμών στα αγαθά και την ενέργεια, τη στεγαστική κρίση Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα σταθεί, όπως έκανε πάντα, στο πλάι τους, υπηρετώντας την εντολή που έλαβε στις εκλογές, για αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά και καταθέτοντας μια συνολική και κοινωνικά δίκαιη πρόταση διακυβέρνησης, με προοδευτικό πρόσημο, για να βγει ο λαός από τα αδιέξοδα που τον οδηγεί εδώ και πάνω από πέντε χρόνια αυτή η συντηρητική, οπισθοδρομική και σκληρά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει μπροστά του μια σειρά από μάχες, μέσα κι έξω από τη βουλή, μέσα στην κοινωνία, δίπλα στους πολίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να τις δώσει από καλύτερη θέση και να τις κερδίσει, αποτελεί η ανασυγκρότηση, η ενδυνάμωση και η ισχυροποίησή του» καταλήγει η ανακοίνωση της Π.Γ.

Πηγή: skai.gr

