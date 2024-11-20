Κασσελάκης: «Δεν θα δω το debate των 4 του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχω συναντήσεις»

Γύρω στα 80-90 είναι, σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη οι προτάσεις που κατατέθηκαν για το όνομα του νέου κόμματος που προτίθεται να ιδρύσει.

«Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι συμπλήρωσαν τα τρία χαρακτηριστικά που θέλουν στο νέο κίνημα και το πρώτο με μεγάλη διαφορά σε όλες τις ηλικίες, επαγγέλματα και σε όλη την επικράτεια είναι το ‘συμμετοχικό’» δήλωσε στο MEGA το πρωί της Τετάρτης προσθέτοντας ότι περίπου 15 εξ αυτών θα μπουν στην τριήμερη ψηφοφορία που έχει ήδη ανακοινώσει.

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν θα παρακολουθήσει το σημερινό debate των τεσσάρων υποψήφιων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι δεν θα το παρακολουθήσει «γιατί έχω προγραμματισμένες συναντήσεις».

«Ενώ θεωρούσαν ότι δεν θα είχα δεύτερη ευκαιρία στη χώρα, αυτό που έχουν καταφέρει είναι να μην έχουν αυτοί μάλλον δεύτερη ευκαιρία κι εμείς να είμαστε ανοδικά αυτή τη στιγμή» είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικά, δε, για τις εκλογές της Κυριακής σημείωσε πως «όσοι πάνε να ψηφίσουν αυτό το Σαββατοκύριακο συμφωνούν με έναν αντιδημοκρατικό αποκλεισμό, με αντιδημοκρατικές πρακτικές. Δικαίωμά τους είναι. Θα παλέψω για να έχουν πάντα το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ό,τι επιλέγουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο η χρηματοδότηση του νέου κόμματος θα γίνεται από τα μέλη του και θα υπάρχει διαφάνεια.

«Δεν θα πήγαινα σε δημοψήφισμα το 2015 αν ήμουν πρωθυπουργός»

Ο Στέφανος Κασσελάκης ρωτήθηκε και για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα και είπε ότι «εάν ήμουν στη θέση του Αλέξη Τσίπρα δεν θα πήγαινε σε δημοψήφισμα. Τα capital controls και το δημοψήφισμα είναι πληγή στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Δημοψήφισμα σημαίνει ότι ψηφίζουν οι πολίτες, ο λαός, επομένως πρέπει να το σέβεται».

Ζήτησε, επίσης, «να βάλουμε μία τελεία σε αυτό που έγινε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν έλλειψη Δημοκρατίας. Αυτό που πρέπει να εγγυηθώ σε αυτό το νέο ξεκίνημα είναι ότι θα υπάρχει συμμετοχή δημοκρατικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.