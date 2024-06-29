Βορίδης: Σημαντική η δυναμική των ελληνογερμανικών σχέσεων

Στην δυναμική των ελληνογερμανικών σχέσεων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, στην σημερινή επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου «Ελλάδα-Γερμανία συνοδοιπόροι στην οικονομία», που πραγματοποίηθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, μετά το πέρας της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του.

Ο υπουργός, στον αρχικό χαιρετισμό του στην εκδήλωση, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, μετέφερε τις ευχές του και στη συνέχεια σημείωσε ότι οι ελληνο-γερμανικές σχέσεις είναι ιστορικές και σήμερα βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ εξήρε την δραστηριότητα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για την εμβάθυνση και τη διεύρυνση αυτών των σχέσεων στο μέλλον.

«Ελλάδα και Γερμανία έχουν μπροστά τους πολλές και σημαντικές ευκαιρίες να εμβαθύνουν και να διευρύνουν περαιτέρω τους επενδυτικούς τους ορίζοντες. Έχουν, βέβαια, και προκλήσεις να αντιμετωπίσουν» σημείωσε ο υπουργός, ενώ σημείωσε την συμμετοχή που έχει η Γερμανία στις άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, με την αύξηση να φτάνει στα 7,7 δισ. ευρώ το 2022, έναντι 7,1 δισ. ευρώ το 2021, ενώ όπως υπογράμμισε, το επενδυτικό ενδιαφέρον θα συνεχιστεί σε πολλούς τομείς όπως η ναυτιλία, τα φάρμακα, ο τουρισμός, οι ΑΠΕ, η αγροδιατροφή και η ενέργεια.

Επιπλέον, σημαντική χαρακτήρισε και την πορεία των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία με την αξία τους να διαμορφώνεται στα 3,12 δισ. ευρώ το 2023.

Σε μαγνητοφωνημένο μήνυμά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, αναφέρθηκε σε παραδείγματα ελληνογερμανικών επιχειρηματικών συνεργασιών και σε γερμανικές επενδύσεις στη χώρα, που δημιουργούν νέα πεδία δυναμικών συνεργασιών στους τομείς της ενέργειας, των ΑΠΕ, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, ενώ πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες έχουν καλλιεργήσει βαθιές και αποδοτικές σχέσεις οικονομικής συνεργασίας, που θα έχουν συνέχεια.

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι πρέπει να συνεχιστεί η αποδοτική συνεργασία του επιμελητηρίου προς όφελος και των δυο λαών και πρόσθεσε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο αυτής της διασύνδεσης. Η πορεία των επενδύσεων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ο τουρισμός, δείχνουν την δυνατότητα περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων κι αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί «για την εμβάθυνση του κοινού μας σπιτιού - της Ευρώπης - καθώς ζούμε σ' ένα κόσμο με δυνατές αναταράξεις» όπως σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα μπορεί να «αντιγράψει» σε κάποια θέματα τη Γερμανία, όπως π.χ. ο πλουραλισμός του τραπεζικού συστήματος και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Βασίλης Γούναρης, σημείωσε ότι το κλείσιμο ενός αιώνα δράσης βρίσκει το επιμελητήριο δυνατό να υποστηρίζει την επιχειρηματική και οικονομική κοινότητα, προσφέροντας στην ελληνική και γερμανική κοινωνία σημαντικές υπεραξίες.

Στόχος είναι, συνέχισε ο ίδιος, όχι μόνο να διατηρηθεί υψηλά το επιχειρηματικό ενδιαφέρον, αλλά να τονώνεται χρόνο με το χρόνο. Η Γερμανία είναι εθνικός επενδυτής για την Ελλάδα, πρόσθεσε, και ως παραδοσιακός επενδυτικός εταίρος επενδύει υψηλά κεφάλαια στους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και σημαντική διασπορά στη χώρα.

Ο φορέας, πρόσθεσε ο ίδιος, θα συνεχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, υπέρ της Γερμανίας, ενώ θα διατηρήσει ανοικτά τα κανάλια της επικοινωνίας με την κυβέρνηση, ώστε η χρηματοδότηση να φτάνει και στις ΜμΕ. Έμφαση θα δοθεί και στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου μελών του επιμελητηρίου, καθώς και σε συνέργειες με τρίτες χώρες.

Ο γενικός διευθυντής και μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, σημείωσε: «Σαν σήμερα, πριν εκατό χρόνια, εκκίνησε η δραστηριότητα του φορέα καθώς αναγνωρίστηκε από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας. Στον αιώνα που μεσολάβησε διαμορφώθηκαν διμερείς σχέσεις ανταποδοτικού οικονομικού συμφέροντος, ως αποτέλεσμα ομαδικών, καλά συντονισμένων πρωτοβουλιών. Με συλλογικές προσπάθειες, η ελληνογερμανική συνεργασία θα συνεχιστεί και θα εντείνουμε τις προσπάθειες για τις διμερείς σχέσεις».

Στην εκδήλωση ακολούθησε πάνελ συζήτησης με αφορμή ευρήματα έρευνας του ΙΟΒΕ για το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία, όπου επισημάνθηκε πως οι κλάδοι που έχουν ισχυρή δυναμική ανάπτυξης είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, καθώς διακρίνεται για καινοτομικές δράσεις, τα μέταλλα, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και ο κλάδος των μπαταριών, όπου και σε αυτό τον τομέα η χώρα μας διακρίνεται για την καινοτομία.

