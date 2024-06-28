Σκληρή απάντηση έδωσαν κύκλοι του Αλέξη Τσίπρα στις διαρροές της Κουμουνδούρου ότι δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Στέφανου Κασσελάκη για οικονομική ενίσχυση της «Αυγής» και των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με αναφορές από την Κουμουνδούρου μόνο τρεις από τους «87» που υπογράφουν το κείμενο για το κλείσιμο της ημερήσιας έκδοσης της εφημερίδας συνεισέφεραν οικονομικά ώστε να αποτραπεί η απόφαση.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο Στέφανος Κασσελάκης έστειλε και χωριστή επιστολή προς τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία του ζητά επίσης να συνεισφέρει, ωστόσο ο τέως πρωθυπουργός δεν ανταποκρίθηκε.

«Η αγωνία των εργαζομένων στα ΜΜΕ του κόμματος δεν μπορεί να γίνεται φτηνό εμπόρευμα για εσωκομματική κατανάλωση», ξεκαθαρίζουν κύκλοι που πρόσκεινται στον τέως πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Προσθέτουν πως «οι διαρροές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανταποκρίθηκε σε μια επιστολή που έλαβε μόλις 24 ώρες πριν και ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό φανερώνουν τη χυδαιότητα με την οποία οι υπεύθυνοι χειρίζονται ευαίσθητα ζητήματα».

Επιπλέον, οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι «ο Αλ.Τσίπρας θεωρεί αυτονόητο ότι μόλις επιστρέψει θα συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση της Αυγής», προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται όμως να συμβάλει σε παιχνίδια με τις ζωές τους».

Πηγή: skai.gr

