Χάρης Δούκας: Ακραίες επιθέσεις αφότου είπα να διεκδικήσω την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Για ακραίες επιθέσεις μετά την εκδήλωση πρόθεσης να διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο X ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας.

Ο Δήμαρχος αποδίδει χαρακτηριστικά τις επιθέσεις αυτές στη «Κυβέρνηση, τα συστήματά της και την ακροδεξιά» και εκτιμά πως σήμερα από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αποκαλύφθηκε ότι «ενορχηστρωτής των επιθέσεων είναι το Μέγαρο Μαξίμου, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.».

Προσθέτει πως« η εκλογική πτώση της ΝΔ στις ευρωεκλογές και η ραγδαία φθορά της Κυβέρνησης φέρνει τον κ. Μητσοτάκη στη δεινή θέση να παρεμβαίνει ευθέως στις εσωτερικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ» και καλεί «όλο τον προοδευτικό κόσμο, όλο τον κόσμο της παράταξης, να μην ταυτισθεί και να απορρίψει τις απαράδεκτες αυτές μεθοδεύσεις.»

Δηλώνοντας δε πως «όλοι μαζί θα τους νικήσουμε ξανά» διερωτάται εάν ο κος Μητσοτάκης είχε την ίδια γνώμη, όταν συνυποψήφιός του ήταν ο Περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας.

Η ανάρτηση

Τις τελευταίες ημέρες δέχομαι ακραίες επιθέσεις από την Κυβέρνηση, τα συστήματά της και την ακροδεξιά, μετά την πρόθεσή μου να διεκδικήσω την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ.



Αποκαλύφθηκε σήμερα από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο ενορχηστρωτής των επιθέσεων είναι το Μέγαρο… pic.twitter.com/2ZKZinFlKY — Haris Doukas (@h_doukas) June 28, 2024

Πηγή: skai.gr

