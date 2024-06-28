«Το υπουργείο Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου σέβεται πλήρως τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από τις διεθνείς συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή της αποτελεί υποχρέωση και για τα δύο μέρη», αναφέρεται σε αποψινή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

«Ταυτόχρονα, επαναβεβαιώνουμε την ετοιμότητά μας να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η Συμφωνία των Πρεσπών για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην υλοποίηση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, ολοκληρώνοντας και αναβαθμίζοντας με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει για την ένταξη στην ΕΕ, ως κορυφαία προτεραιότητά μας στην εξωτερική πολιτική», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση αυτή του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: skai.gr

